Migliori smartphone 5G economici: Redmi Note 12 5G e 12 Pro 5G prezzi in saldo

Due dei migliori smartphone 5G “Economici” come il Redmi Note 12 5G e il Redmi Note 12 Pro 5G sono in prezzo di saldo questo agosto 2023: ecco dove risparmiare.

Nel mese di agosto oltre al caldo ci sono anche molte offerte “hot”, soprattutto per coloro che non hanno un budget di spesa elevato ma cercano lo stesso uno smartphone 5G.

Qua si suggeriamo un paio di offerte sul Redmi Note 12 5G e il Redmi Note 12 Pro 5G con sconti importanti rispetto al prezzo di listino.

Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12 Pro 5G: ecco dove acquistarli da Italia con prezzo scontato

Se avete un budget discreto, il Redmi Note 12 Pro 5G è sicuramente la scelta giusta.

Questo smartphone ha un prezzo di listino in Italia sullo Xiaomi Store pari a 399 euro per la sua versione con 6GB di ram e 128GB di memoria interna.

Ebbene potete acquistare il Redmi Note 12 Pro 5G 6-128GB a questi prezzi seguendo queste istruzioni:

Colore Bianco al prezzo di 237,11 euro IVA e spedizione inclusa (con sconto alla cassa automatico del 5%) seguendo questo LINK https://ebay.us/Zglinu

Colore Blu al prezzo di 233,93 euro IVA e spedizione inclusa (con sconto alla cassa automatico del 5%) seguendo questo LINK https://ebay.us/YJwigX

Queste sono le caratteristiche principali di questo smartphone:

Display 6,67” Flow AMOLED FHD+ 120Hz 1 miliardo di colori 900 nit Dolby Vision – HDR 10+, protezione Corning Gorilla Glass 5

Chipset MediaTek Dimensity 1080 Octa-core (2 x 2,6 GHz Cortex-A78 e 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G68 MC4

6GB di ram e 128GB di rom UFS 2.2 (non espandibile)

Fotocamera principale 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS

Fotocamera 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4″, 1.12µm

Fotocamera 2 MP, f/2.4, (macro)

Camera selfie da 16 MP, f/2.5, (ampio), 1/3.06″, 1.0µm

Può registrare video in 4K a 30 fps

altoparlanti stereo, jack da 3.5mm

Scanner impronte digitali laterale

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band, Bluetooth 5.2, Chipset NFC, Porta ad infrarossi, GPS etc, porta USB Type C, connessione 5G

Batteria interna da 5000 mAh, ricarica rapida a 67W (caricabatteria incluso)

Dimensioni 163 x 76 x 8 mm per 183 grammi

Certificazione IP53

Sistema operativo Android 13 con MIUI 13

Se invece avete un budget di pesa minore, nettamente sotto i 200 euro, c’è il Redmi Note 12 5G 4-128GB.

Questo smartphone ha un prezzo di listino sullo Xiaomi Store pari a 299,99 euro, ma qua potete trovarlo sui 170 euro.

Ebbene potete acquistare il Redmi Note 12 5G 4-128GB a questi prezzi seguendo queste istruzioni:

Colore Verde foresta al prezzo di 170,09 euro IVA e spedizione inclusa (con sconto alla cassa automatico del 5%) seguendo questo LINK https://ebay.us/Cad9KI

Colore Grigio al prezzo di 176,46 euro IVA e spedizione inclusa (con sconto alla cassa automatico del 5%) seguendo questo LINK https://ebay.us/Jyxfjw

Non conoscete questo smartphone? Queste sono le caratteristiche principali:

Display Amoled da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, frequenza 120Hz, luminosità di picco a 1200 Nits

Chipset Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1

Memoria espandibile con MicroSD

Fotocamera Principale Samsung JN1 da 48 MP, f/1.8, (grandangolo), PDAF

Fotocamera 8 MP, f/2.2, (ultragrandangolo)

Fotocamera 2 MP, f/2.4, (macro)

Camera Selfie 13 MP, f/2.5, (ampio).

Connessione 5G dual sim + Bluetooth 5.1 + Chipset NFC + Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band + Porta ad infrarosso + GPS, GLONASS, Galileo +

Porta USB Type C, jack da 3.5mm

Scanner per le impronte digitali montata lateralmente

batteria interna da 5000 mAh e ricarica rapida da 33W

Dimensioni pari 165,9 x 76,2 x 8 mm e 188 grammi di peso

Certificazione IP54 (resistenza schizzi d’acqua e polvere in generale)

ATTENZIONE! Va sottolineato che il prezzo delle offerte potrebbe cambiare nel corso del tempo, e gli smartphone potrebbero esaurirsi! Come sempre chi prima arriva meglio alloggia!

ATTENZIONE! Va sottolineato che il prezzo delle offerte potrebbe cambiare nel corso del tempo, e gli smartphone potrebbero esaurirsi! Come sempre chi prima arriva meglio alloggia!

Dettagli sui dispositivo, garanzia e spedizione

Gli smartphone in questione sono tutti NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

E’ spedito da magazzino Italia con consegna stimata in 3-5 giorni lavorativi.

La garanzia è quella italiana di 2 anni da parte del rivenditore italiano, e quindi di 2 anni da parte di Xiaomi Europa.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 14 giorni per la restituzione, e il compratore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

