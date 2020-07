MIUI 12.1: ecco le novità in arrivo sugli smartphone Xiaomi

Svelate le principali novità in arrivo con l’aggiornamento alla versione software MIUI 12.1 che sarà installata in futuro sugli smartphone Xiaomi compatibili.

Non molto tempo fa vi avevamo annunciato che Xiaomi ha presentato ufficialmente la versione MIUI 12 della propria interfaccia personalizzata basata sul sistema operativo Android.

Oggi abbiamo le prime informazioni sulla versione MIUI 12.1 che come si può capire già dalla numerazione non sarà una rivoluzione rispetto alla versione 12, ma introdurrà alcune novità.

MIUI 12.1 le novità che arriveranno presto sugli smartphone Xiaomi

Nuove animazioni per l’impronta digitale

L’utente sarà in grado di selezionare tra quelle disponibili, delle nuove animazioni quando si sblocca il telefono tramite l’impronta digitale.









Sblocco con la testiera più sicuro

Quando un utente inserisce la propria password per lo sblocco del telefono, gli altri possono carpire la combinazione anche vederla direttamente considerato che i numeri sono posizionati sulla tastiera sempre nello stesso modo.

Xiaomi ha introdotto quindi una tastiera numerica casuale, nel quale i numeri non seguono più lo schema classico ma appaiono in posizioni casuali.

Nuovo design per l’App Vault

Viene rinnovata nuovamente l’interfaccia e il design dell’App Vault, con sfondi più chiari in stile Apple iOS, nuove scorciatoie nella parte superiore dell’interfaccia, schede con linee più semplici e uniformi e la possibilità di personalizzare l’ordine di quest’ultime.

App Meteo: nuovo design

Con il rinnovamento dell’App Meteo nella MIUI 12.1, sarà più facile controllare lo stato delle città che ci interessano attraverso anche una nuova animazione.

Always on Display: novità

Xiaomi con la MIUI 12.1 introduce una novità nell’Always on Display: adesso l’utente ha la possibilità di di nascondere alcuni elementi come lo stato della batteria, le notifiche, il conteggio dei passi.

Altre novità generali

Sono state poi introdotte alcune novità più generale tra cui troviamo:

Nuovo supporto al codec LHDC V3; Stile del centro di controllo migliorato con data e ora; Aggiunte dimensioni del testo e peso del carattere, modalità scura e supporto schermo diviso in Second Space; Aggiunta misurazione della pressione arteriosa in Xiaomi Health; Patch di sicurezza aggiornata a luglio 2020; Driver GPU OpenGL e Vulkan aggiornati (da SD845: v415.0 a v464.0); Funzione Super Wallpaper migliorata (due nuove posizioni su Marte e design migliorato del tempo di blocco dello schermo); Inserita l’opzione di eliminazione dell’immagine dopo la condivisione tramite Screenshot; Nuovi stili di animazione per la ricarica della schermata di blocco (stile di ricarica Mi 10 e Mi Mix Alpha); Animazioni di rotazione dello schermo migliorate (Rotazione continua da orizzontale a verticale); Aggiunta opzione per modificare le aree di attivazione di Quick Ball; Menu di selezione dello stile della schermata principale ri-progettato; Nuovi filtri per fotocamera e galleria; Aggiunta opzione per cambiare il layout dell’album della Galleria nella visualizzazione elenco; Animazioni 3D su quattro delle scorciatoie primarie di Control Center; Miglioramento del comportamento delle notifiche in espansione (scorrere verso il basso con un dito); Nuove opzioni rapide per la riproduzione di video (aggiunta audio e velocità di riproduzione); Aggiunta opzione per memorizzare tutte le icone di gioco nello spazio di GAME TURBO.

Ovviamente non sappiamo quando effettivamente Xiaomi Rilascerà la versione MIUI 12.1, considerato che non è ancora in diffusione su tutti gli smartphone compatibili la MIUI 12.

Fonte: Via