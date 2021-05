MIUI 13 a giugno? Lista smartphone Xiaomi, Redmi e Poco che potrebbero aggiornarsi

Secondo rumors la prossima interfaccia MIUI 13 potrebbe essere presentata già a giugno 2021: la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco che potrebbero aggiornarsi.

Ad aprile 2020 Xiaomi presentò la MIUI 12 che ad oggi è la base di tutti i suoi dispositivi mobili più recenti con sistema operativo Android.

A fine dicembre dello scorso anno l’azienda cinese presentò la MIUI 12.5, che ad oggi non è ancora presente in versione stabile finale su diversi dispositivi ma si trova spesso in fase di beta testing finale.

La Xiaomi MIUI 13 sarebbe prevista per fine giugno 2021: questi dettagli

Di fatto con il rilascio imminente della MIUI 12.5 finale, l’azienda cinese potrà lavorare più celermente per il rilascio della nuova interfaccia MIUI 13.

Secondo recenti rumors la MIUI 13 dovrebbe essere annunciata da Xiaomi in data 25 giugno 2021, almeno per il mercato cinese e molto probabilmente in beta test per sviluppatori.

La data è stata divulgata da un moderatore del forum della community MI, quindi non è ancora un dato ufficiale e la notizia va presa con il dovuto distacco emotivo.

Lo staff del sito RPRNA, che segue le vicende dei vari firmare dell’azienda cinese, ha stimato che circa 80 dispositivi saranno aggiornabili alla MIUI 13.

Lista smartphone Xiaomi, Redmi, Poco e Black Shark aggiornabili alla MIUI 13 (rumors)

Questa sarebbe la lista divisa per marca e per modello:

Xiaomi

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi Fold

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Explorer

Redmi

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 9T

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30s

Redmi K30 Ultra

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K20 Pro

POCO

POCO M2 Reloaded

POCO X3 Pro

POCO F3

POCO X3 NFC

POCO X3

POCO M2 Pro

POCO M2

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO C3

Nella lista si possono indicare anche gli smartphone Black Shark:

Black Shark 4 Pro

Black-Shark 4

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3

Black-Shark 2 Pro

Black Shark 2

Black Shark 3S.

C’è infine una lista di dispositivi che potrebbero ricevere la MIUI 13 ma non è detto che accada:

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi-Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi-Mi 9T

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi-Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi A3

Va sottolineato che la lista è una stima e non un dato certo, quindi anche queste notizie vanno prese con il dovuto distacco emotivo.

