MIUI 13 e Xiaomi Watch S1 in arrivo domani 28 dicembre 2021

La MIUI 13 e il nuovo Xiaomi Watch S1 saranno presentati domani 28 dicembre 2021 insieme ai prossimi Xiaomi 12: ecco i dettagli che sappiamo al momento.

Domani 28 dicembre 2021 in Cina saranno presentati i nuovi Xiaomi 12 che debutteranno sul mercato con la nuova interfaccia MIUI 13 che dovrebbe basarsi probabilmente sul sistema operativo Android 12.

Oltre alla nuova interfaccia software, allo Xiaomi 12 e 12 Pro, verrà presentato un nuovo smartwatch: il Watch S1.

MIUI 13 e Xiaomi Watch S1: altre due novità in arrivo oltre agli Xiaomi 12

Dal punto di vista della MIUI 13 adesso sappiamo che saranno presentate due versioni: una dedicata agli smartphone e una per i Tablet.

La versione per Tablet verrà rinominata in MIUI 13 Pad.

Con la MIUI 13 Pad l’utente sarà in grado di gestire in multitasking più di due applicazioni contemporaneamente: una che occuperà lo spazio più grande nel display, e almeno altre due che occuperanno due spazi più piccoli o in finestre fluttuanti.

Non aspettiamoci però grandi stravolgimento lato funzionalità: la MIUI 13 non sarà all’inizio una rivoluzione ma solo un ottimizzazione rispetto alla 12.5.

Per quanto riguarda il nuovo Smartwatch Xiaomi Watch S1, avrà un display circolare e due pulsanti nella parte destra della scocca.

L’indossabile secondo Xiaomi migliorerà lato prestazioni in ogni situazione d’utilizzo, e ci si aspetta che possa essere il primo smartwatch con supporto al LTE 4G dell’azienda cinese.

Ovviamente avremo tutti i dettagli del caso domani 28 dicembre 2021: non ci resta che pazientare

Fonte: Via