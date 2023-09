Motorola Edge 40 Neo c’è la data dell’annuncio in Europa

Svelata la presunta data di annuncio del prossimo Motorola Edge 40 Neo in Europa: ecco quello che dovete sapere.

Abbiamo conferma ormai ufficiale che Motorola lancerà il nuovo Edge 40 Neo entro la fine di settembre di quest’anno.

L’azienda Americana/Cinese ha infatti rilasciato un banner pubblicitario evidenziando la data di presentazione.

Motorola Edge 40 Neo: ecco la data ufficiale dell’annuncio in Europa

La sezione rumena di Motorola tramite un banner pubblicitario ha ufficialmente indicato che in data 14 settembre 2023 sarà presentato in Europa l’Edge 40 Neo.

L’invito evidenzia la frase “Entra nel mondo dei colori“, dato che lo smartphone avrà color esclusi Pantone tra cui Soothing Sea Blue (l’acqua del mare fa “splash”).

Come si può vedere dal banner pubblicitario non ci sono ulteriori indiscrezioni sul prodotto, ma noi dai precedenti rumors possiamo farvi un riassuntino.

Il Motorola Edge 40 Neo dovrebbe montare un pannello P-OLED da 6.55 pollici di diagonale con risoluzione standard FHD+, e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz.

Come chipset si parla dell’utilizzo del Mediatek Dimensity 1050 abbinato fino a 12GB di ram e 256GB di memoria interna.

Come multimedialità è prevista una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50MP e un sensore ultra grandangolare da 13MP.

Per gli scatti selfie, ci sarebbe un sensore anteriore da 32MP.

Interessante notare che l’Edge 40 Neo dovrebbe implementare pure la certificazione IP68, nell’immagine banner ecco perché si evidenzia l’acqua.

La scocca dovrebbe essere rifinita in vetro o ecopelle, e come batteria ci dovrebbe essere un’unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo fino a 68W.

Il prezzo previsto in Europa è di 399€, ma tutti i dettagli completi li avremo giusto la prossima settimana.

