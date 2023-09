Motorola Edge 40 Neo ufficiale: prezzo e caratteristiche

Il Motorola Edge 40 Neo è ufficiale in Europa: prezzo e caratteristiche hardware principali da conoscere.

L’azienda cinese/americana amplia la sua gamma di smartphone di fascia media presentando in Europa il nuovo Edge 40 Neo che gode pure della certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Motorola Edge 40 Neo tutto quello da sapere: prezzo e caratteristiche

Display e design

Il dispositivo si presenta con un Display curvo da 6,55 pollici di diagonale, con tecnologia pOLED a 10bit, risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 144Hz e frequenza di campionamento touch di 360Hz.

Il pannello garantisce colori DCI-P3, supporto HDR10+ e può raggiungere una luminosità massima di 1300 nits,

Sotto il display troviamo lo scanner per le impronte digitali, e in alto al centro troviamo il forellino dedicato alla fotocamera selfie.

L’Edge 40 Neo gode della certificazione IP68, e ha una scocca eco-sostenibile è nei colori PANTONE Black Beauty, PANTONE Soothing Sea e PANTONE Caneel Bay.

Da sottolineare che la scocca posteriore della colorazione nera è in acrilico, mentre le coperture posteriori degli altri due modelli sono realizzate in pelle vegana: queste versioni di fatto sono un po’ più pesanti.

Infatti lo smartphone ha dimensioni pari a 159.6 x 72 x 7.9 mm per un peso di 170 o 172 grammi (pelle vegana).

Motorola punta molto sull’eco sostenibilità: la confezione di vendita è priva di plastica al 100%, ed è fatta con inchiostro di soia e materiali riciclati al 60%.

Inoltre la custodia protettiva in bundle è interamente biodegradabile perché composta al 100% da materiali provenienti da piante.

Processore e memoria

Il Motorola Edge 40 Neo monta il chipset MediaTek Dimensity 7030 prodotto con processo produttivo a 6nm.

Si tratta di un Octa-Core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G610 MC3 abbinato a 8-12GB di ram LPDDR4X e fino a 256GB di memoria interna.

Da ricordare che la memoria interna non è espandibile.

Multimedialità

Sono presenti due fotocamera posteriori aiutate da un flash LED:

Principale da 50 MP, f/1,8, (ampio), 1/1,5″, 1,0 µm, PDAF multidirezionale, OIS

Ultra Grandangolare da 13 MP, f/2,2, 120˚ (ultra ampio), 1,12 µm, PDAF

La fotocamera anteriore dedicata agli scatti selfie è un sensore da 32 MP, f/2,4, (ampio), 0,7 µm.

Il telefono è in grado di registrare video in 4K a 30 fps, e la fotocamera anteriore solo a 1080p a 30 fps.

Sono presenti gli altoparlanti stereo con supporto e certificazione Dolby Atmos, ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Lo smartphone supporta la connessione 5G con SIM + Esim oltre al:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e a tre bande

Bluetooth 5.4

GPS, GLONASS, GALILEO

Chipset NFC

Porta USB tipo C 2.0, OTG

Batteria e sistema operativo

Il tutto viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 68W.

Secondo il produttore servono circa 15 minuti per ricaricare il 50% della batteria con il caricabatteria da 68W in dotazione nella scatola.

Come sistema operativo lo smartphone debutta con Android 13.

Prezzo e disponibilità Motorola Edge 40 Neo

Lo smartphone è già acquistabile in Italia ad un prezzo di listino pari a 399 euro IVA e spedizione inclusa sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati.

