Motorola Edge 50 Fusion si mostra in immagini render ufficiali

Il prossimo Motorola Edge 50 Fusion si mostra in una serie di immagini render ufficiali svelando design definitivo e colori disponibili all’acquisto.

Giusto qualche giorno fa vi avevamo segnalato che il Motorola Edge 50 Fusion era stato individuato nel database del Benchmark GeekBench.

Oggi finalmente possiamo vedere le sue prime immagini render ufficiali svelando colori e design definitivo.

Motorola Edge 50 Fusion eccolo in immagini render ufficiali

Le immagini render ufficiali indicano che l’Edge 50 Fusion uscirà in almeno tre distinte colorazioni: Tidal Teal, Peacock Pink e Ballad Blue (quest’ultimo con scocca rifinita in pelle vegana).

Vi ricordo che il Motorola Edge 50 Fusion secondo le recenti voci di corridoio utilizzerà un display con tecnologia pOLED curvo ai bordi da 6.7 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ e protezione Gorilla Glass 5.

Al suo interno verrebbe utilizzato il chipset Snapdragon 6 Gen 1 abbinato a 8-12GB di ram e fino a 256GB di memoria interna.

Lato multimediale si prevede una fotocamera posteriore principale da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), insieme a una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP, e una fotocamera anteriore per selfie da 32 MP.

Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5000 mAh e supportare la ricarica rapida via cavo fino ad un massimo di 68W (pare che però il caricabatteria non sarà in confezione).

La scocca infine dovrebbe essere certificata IP68.

Il telefono potrebbe debuttare il 3 aprile 2024 in India, forse insieme al Motorola Edge 50 Pro, ad un prezzo di listino nel paese asiatico di circa 25.000 rupie indiane che fanno al cambio circa 276 euro.

Ovviamente dato che Motorola non ha ancora rilasciato nessuna informazione ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

