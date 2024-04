Motorola Edge 50 Fusion ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato il Motorola Edge 50 Fusion: queste sono le sue principale caratteristiche hardware e il prezzo di vendita in Europa.

Tra gli smartphone della serie Edge 50 annunciati da Motorola troviamo pure la versione Fusion, che di fatto al momento è il più economico.

Vediamo di conoscerlo meglio.

Motorola Edge 50 Fusion: caratteristiche principali e prezzo

Lo smartphone si presenta con un display pOLED curvo da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 144Hz e una luminosità di picco di 1600 Nits.

Il display è protetto da Corning Gorilla Glass 5.

La scocca del telefono è in plastica dalle dimensioni di 161.9 x 73.1 x 7.9 mm per 179 grammi di peso, e c’è la certificazione IP68 (resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale).

Sono disponibili i colori Forest Blue, Marshmallow Blue, Hot Pink.

Come chipset sul Motorola Edge 50 Fusion troviamo lo Snapdragon 7s Gen 2 abbinato 8-12GB di ram LPDDR4X e fino a 512GB di memoria interna UFS 2.2: in Italia pare arriverà solo la verione 12-256GB.

Da ricordare che non è presente lo slot per microSD.

Lato multimedialità troviamo una doppia fotocamera posteriore:

Sensore principale LYT-700C da 50 MP, f/1,9, (wide), doppio pixel PDAF, OIS, 1,0 µm

Ultra Grandangolare da 13 MP, f/2,2, 120˚ (ultrawide), 1,12 µm, AF

La fotocamera anteriore è un sensore da 32MP f/2,5, (ampio), 0,7 µm.

Lo smartphone è in grado di registrare video in 4K a 30 fps, ci sono gli altoparlanti stereo ma manca il jack da 3.5mm per le cuffie.

La connettività prevede:

Wifi AC Dual Band

Bluetooth 5.2

GPS, GLONASS, GALILEO

Chipset NFC

Scanner per le impronte digitali

Connessione 5G dual SIM con eSIM

Porta Type C 2.0 con OTG.

Il Motorola Edge 50 Fusion viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 68W.

Come sistema operativo troviamo Android 14 con interfaccia personalizzata Hello UX di Motorola, che sfrutta alcune funzionalità dell’intelligenza artificiale soprattutto per le fotocamere e per la generazione di sfondi personalizzati.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, il telefono nella sua versione 12-256GB dovrebbe costare in Italia 449 euro.

