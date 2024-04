Motorola Edge 50 la serie sarà annunciata in Europa il 16 aprile

La nuova serie Motorola Edge 50 sarà annunciata ufficialmente in Europa durante un evento mediatico che si terrà il 16 aprile 2024: gli smartphone in arrivo.

Oggi abbiamo finalmente una data ufficiale, il 16 aprile 2024 nella quale Motorola presenterà tutti i nuovi smartphone della serie Edge 50 per il mercato europeo.

Motorola Edge 50 ecco la serie in Europa: ufficializzata la data di presentazione

L’azienda ha pubblicato un teaser su Twitter (X) per la presentazione della nuova serie, etichettato come “L’intelligenza incontra l’arte”.

Di fatto dovrebbero arrivare i nuovi Edge 50 Pro (già ufficializzati in India), il top di gamma Edge 50 Ultra e il fascia media Edge 50 Fusion.

Possiamo ricordarvi in breve le caratteristiche dell’Edge 50 Pro:

Display OLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz

Tripla fotocamera (50 MP principale, 10 MP 3x teleobbiettivo, 13 MP ultra grandangolare)

Chipset Snapdragon 7 Gen 3

Batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 125 W e ricarica wireless da 50 W

Il Motorola Edge 50 Fusion dovrebbe posizionarsi uno scalino sotto:

Display da 6,7 ​​pollici

Batteria da 5.000 mAh con ricarica a 68 W

Chipset Snapdragon 6 Gen 1

Doppia fotocamera posteriore

Invece il futuro top di gamma Motorola Edge 50 Ultra si presenterebbe con:

Chipset Snapdragon 8s Gen 3

Tripla fotocamera posteriore da 50MP: Principale con grandangolo, Ultra Grandangolare e Teleobbiettivo periscopico 3x da 72 mm

Display OLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 165 Hz

Le informazioni per l’Edge 50 Ultra e Fusion non sono ancora chiare dato che non sono stati ancora annunciati, neanche in Asia, quindi bisognerà aspettare il 16 aprile per avere un quadro completo.

I prezzi dovrebbero essere pari a 300-400 euro per la versione Fusion, di 600-699 euro per la versione Pro e di 900-999 euro per la versione Ultra: i prezzi al momento in Europa non sono ufficiali.

Fonte: Via Twitter (X)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon