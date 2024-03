Motorola Edge 50 Pro individuato su GeekBench: i dettagli svelati

Il successore dell’attuale Edge 40 Pro, il Motorola Edge 50 Pro, è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench evidenziando alcuni dettagli hardware.

GeekBench, uno dei più famosi Benchmark per dispositivi mobili, ha inserito nel proprio database il nuovo smartphone Motorola Edge 50 Pro che dovrebbe fare il suo debutto a partire dal mese di aprile di quest’anno.

Ecco quello che è stato svelato.

Motorola Edge 50 Pro su GeekBench: le specifiche hardware confermate

GeekBench 6 evidenzia come il nuovo dispositivo dell’azienda cina-americana utilizzerà il chipset Snapdragon 7 Gen 3 abbinato a 12GB di memoria ram e sistema operativo Android 14.

Il telefono ha ottenuto un punteggio nel Benchmark in modalità single core pari a 1097 punti, e un punteggio in modalità Multi core pari a 3114 punti

Questo evidenzia le buone prestazioni generali dello Snapdragon 7 Gen 3.

Queste sono le informazioni confermate da Geekbench, ma precedenti rumors ci danno altri dettagli sullo smartphone.

Il Motorola Edge 50 Pro dovrebbe avere un design sottile con bordi curvi, un display piatto e una fotocamera con foro allineata centralmente, sono previsti tre colori in collaborazione con Pantone e rifinitura in pelle vegana.

Come display ci sarebbe un pannello con tecnologia poLED 1.5K da 6,7 ​​pollici di diagonale con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, luminosità di picco di 2000 nit e supporto HDR10+.

A livello di multimedialità posteriormente ci sarebbe una tripla fotocamera, con sensore principale da 50MP.

Ovviamente per il momento non possiamo confermare tutte queste notizie, dato che Motorola non ha ancora annunciato nulla: quindi vi preghiamo di prendere le informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

