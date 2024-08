Motorola Edge 50 ufficiale in Europa: prezzo e principali caratteristiche

Ufficializzati pure per il mercato Europeo i nuovi Motorola Edge 50: ecco quando costano e le loro principali caratteristiche.

Oggi Motorola ha annunciato la commercializzazione a livello globale (Europa compresa) dei modelli Edge 50 (già presenti in Sud America e Asia)

Vediamo di conoscerli meglio

Motorola Edge 50 ufficiale in Europa: caratteristiche principali e prezzo

Questo Edge 50 si presenta con un display P-OLED da 6.7 pollici, 1 miliardo di colori, frequenza di aggiornamento a 120Hz, luminosità di picco di 1600 nit e risoluzione 1.5K 2712 x 1220 pixel.

Il display gode della protezione Corning Gorilla Glass 5.

Il telefono ha una scocca con bordi in alluminio e posteriore rifinito in ecopelle o ecopelle scamosciata nei colori Grigio Koala, Verde giungla, Peach Fuzz.

Da sottolineare che il telefono dalle dimensioni pari a 160,8 x 72,4 x 7,8 mm, per 180 grammi di peso, è certificato IP68 (resistente a polvere/acqua fino a 1,5 m per 30 min) e conforme agli standard militari MIL-STD-810H.

Come chipset troviamo il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm), un Octa-Core (1×2.5 GHz Cortex-A710 & 3×2.36 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) con GPU Adreno 644.

Al chipset vengono affiancate memorie di tipo LDDDR4X da 8-12GB e memoria interna UFS 2.2 fino a 512GB.

Il comparto multimediale prevede:

Fotocamera principale da 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirezionale, OIS

Teleobbiettivo da 10 MP, f2.0, 73mm, 1.0µm, PDAF, zoom ottico 3x, OIS

Ultra Grandangolare da 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ 1.12µm, PDAF

Fotocamera anteriore per selfie da 32 MP, f/2.4, (ampio), 0.7µm

Il telefono è in grado di registrare i video in 4K a 30 fps anche dalla fotocamera selfie, ci sono gli altoparlanti stereo ma manca il jack da 3.5mm per le cuffie.

La connettività oltre alla connessione dual Sim 5G prevede il Wi-Fi 6E Tri banda, il Bluetooth 5.2, i vari GPS, il chipset NFC, lo scanner per le impronte digitale sotto il display, la porta USB Type C 2.0 con OTG.

Il Motorola Edge 50 monta una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 68W; è presente pure la ricarica wireless fino a 15W.

L’Edge 50 sarà venduto in Europa/Italia ad un prezzo base (versione 8-256GB) di 599 euro.

