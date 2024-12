Motorola Edge 50 Ultra e Fusion si aggiornano ad Android 15

Iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 15 per gli smartphone Motorola Edge 50 Ultra ed Edge 50 Fusion: ecco i dettagli da conoscere.

Se possedete un Motorola Edge 50 Ultra o Edge 50 fusion a breve potreste ricevere una nuova notifica di aggiornamento che potrebbe contenere Android 15.

Infatti i due dispositivi si stanno aggiornando in India.

Motorola Edge 50 Ultra e Edge 50 Fusion partito l’aggiornamento ad Android 15: i dettagli

Come già detto l’aggiornamento al momento è scaricabile tramite la classica modalità OTA (Over the air) solo per gli utenti residenti in India.

Più nello specifico l’Edge 50 Ultra sta ricevendo il firmware seriale V1UV35H.5-34-11 con uno peso di 1.77 GB, mentre il modello Edge 50 Fusion sta ricevendo il firmware seriale V1UUI35H.15-15-4 dal peso di 1.92 GB.

Considerato che l’aggiornamento è disponibile da poche ore e solo in India, è probabile che ci vorranno ancora alcune settimane prima che tutti gli utenti (compresi quelli Italiani) ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi suggeriamo comunque di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone, in impostazioni -> info telefono -> aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo firmware vi consigliamo di eseguire queste semplici pratiche:

effettuare il backup completo o almeno dei dati più importanti salvati sul vostro telefono liberate spazio nella memoria interna dello smartphone se necessario (almeno 4-5GB liberi ci devono essere) iniziate a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria del telefono ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Se possedete un altro smartphone Motorola, questa è la lista dei dispositivi aggiornabili ad Android 15.

