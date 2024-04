Motorola Edge 50 Ultra ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato il nuovo Motorola Edge 50 Ultra che si posiziona tra gli smartphone Android di fascia Top di gamma: prezzo in Italia e caratteristiche hardware.

Il nuovo Motorola Edge 50 Ultra rappresenterà almeno per tutto il 2024 il dispositivo top di gamma dell’azienda cino-americana, ed è uno dei primi smartphone ad utilizzare il chipset Snapdragon 8s Gen 3.

Vediamo di conoscerlo meglio

Motorola Edge 50 Ultra dettagli principali e prezzo di vendita

Display e design

Il telefono si presenta con materiali premium grazie alla scocca in alluminio, la rifinitura in eco-pelle o finto legno e alla certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

A proteggere il frontale troviamo il vetro Gorilla Glass Victus con rivestimento anti-impronte.

Il telefono è disponibile nei colori Forest Grey, Nordic Wood (finto legno), Peach Fuzz (l’ultimo è un esclusiva con partnership Pantone).

Il display è un unità P-OLED curva da 6,7 ​​pollici con risoluzione 2.712 x 1.220 pixel, formato 20:9 e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz ( ha una frequenza di campionamento tattile fino a 360 Hz in modalità gioco).

Il pannello raggiunge una luminosità di picco di a 2.500 nit e utilizza l’oscuramento CC, c’è il supporto supporto HDR10+ e una gamma colori a 10Bit.

La qualità dei colori del display è stata certificata come Pantone Validated e Pantone Skintone Validated.

Sotto il display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

L’Edge 50 ultra debutta con il nuovo chipset Qualcomm Snadpragon 8s Gen 3 Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 4×2.8 GHz Cortex-A720 & 3×2.0 GHz Cortex-A520) e GPU Adreno 735 abbinato a

12GB di ram LPDDR5X e 512GB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0

16GB di ram LPDDR5X e 1TB di memoria interna UFS 4.0

Sfortunatamente la memoria interna non è espandibile con microSD.

Multimedialità

Il comparto fotografico sembra essere abbastanza completo (in termini di sensori disponibili):

Fotocamera principale da 50 MP, f/1,6, (ampio), 1/1,3″, 1,2 µm, PDAF multidirezionale, AF laser, OIS

Teleobbiettivo periscopico 64 MP, f/2,4, 72 mm, 0,7 µm, PDAF, OIS, ottico 3x zoom

Ultra Grandangolare da 50 MP, f/2.0, 12 mm, 122˚, 0,64 µm, AF

Tutte e tre le fotocamere possono sfruttare un sistema di messa a fuoco automatica laser e un sensore 3 in 1 che aiuta con l’esposizione, il bilanciamento automatico del bianco e il rilevamento dello sfarfallio.

La fotocamera selfie ha un sensore da 50 MP, f/1,9, (ampio), 0,64 µm, AF.

Sia i sensori principali che la camera anteriore possono registrare video in formato 4K a 60 fps.

Motorola ha introdotto pure alcune miglioramenti software per la fotocamera grazie all’intelligenza artificiale:

regola automaticamente la velocità dell’otturatore e il livello di stabilizzazione in base alla scena

gestisce il tracciamento della messa a fuoco automatica

Photo Enhancement Engine ottimizza i dettagli delle luci e delle ombre, la chiarezza, il colore e il bokeh nelle immagini

L’audio è garantito da altoparlanti stereo con sintonizzazione Dolby Atmos, ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività lo smartphone offre:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 tri band

Bluetooth 5.4

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC

Chipset NFC

Connessione 5G dual sim con supporto eSim

Porta USB tipo C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 (uscita video)

Batteria e sistema operativo

Lo smartphone monta una batteria interna da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 125W.

E’ presente pure la ricarica wireless a 50W e quella inversa a 10W.

Motorola afferma che bastano circa 4 minuti di ricarica rapida per garantire un utilizzo giornaliero dello smartphone (uso medio).

Come sistema operativo l’Edge 50 Ultra debutta con Android 14, e dovrebbe avere al meno 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di supporto software.

Prezzo e disponibilità Motorola Edge 50 Ultra

Il telefono sarà venduto in Europa nella sua versione base 12-512GB ad un prezzo di listino di 999 euro.

La disponibilità sarà annunciata nelle prossime settimane.

