Motorola Edge 60 ed Edge 60 Pro ufficiali: prezzo e differenze

Ufficializzati anche in Italia i nuovi Motorola Edge 60 ed Edge 60 Pro: ecco le loro caratteristiche hardware principali (differenze) e il prezzo di vendita.

Motorola ha ufficializzato i suoi nuovi smartphone dedicati alla fascia media e medio alta del mercato, caratterizzati dal display curvo ai quattro lati e alti livelli di standardizzazione per la protezione e resistenza.

Scopriamoli meglio.

Motorola Edge 60 ed Edge 60 Pro ufficiali: le differenze tra di loro e il prezzo di vendita

Sottolineiamo le differenze in grassetto.

Display e design

Esteticamente i due dispositivi sono praticamente identici, cambia al massimo la palette colore della scocca posteriore.

Il modello Edge 60 Pro ha dimensioni pari a 160.7 x 73.1 x 8.2 mm per 186 grammi di peso, ed è disponibile nei colori e rifiniture Pantone Shadow, Dazzling Blue , Sparkling Grape.

Invece la versione non pro ha dimensioni pari a 161.2 x 73.1 x 7.9 mm per 179 grammi di peso, nei colori e rifiniture Pantone Gibraltar sea, Shamrock, Plum perfect.

Entrambi i telefoni sono certificati IP68/IP69 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale, e della certificazione MIL-ST-810H per temperature estreme, umidità al 95%, altitudini elevate e cadute fino a 1,5 metri.

Tutti e due i telefoni montano lo stesso display p-OLED quad-curvo ai bordi da 6,7 ​​pollici di diagonale, con risoluzione nativa 2712 x 1220 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, luminosità di picco massima di 4500 nits (con supporto HDR10+).

Sotto il display troviamo per entrambi lo scanner per le impronte digitali con tecnologia ottica.

Processore e memoria

Il Motorola Edge 60 Pro monta il più performante chipset Mediatek Dimensity 8350 Extreme, un Octa-Core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) con processo produttivo a 4nm e GPU Mali G615-MC6.

Invece l’Edge 60 utilizza il chipset Mediatek Dimensity 7300, sempre un Octa-Core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) con processo produttivo a 4nm e GPU Mali-G615 MC2.

I telefoni utilizzano almeno 8GB di ram (fino a 12GB) e arrivano fino a 512GB di memoria interna (da 256GB) con tecnologia UFS 4.0.

Da sottolineare che solo la versione Edge 60 ha il supporto all’espansione di memoria con slot per microSD.

Multimedialità

Tra i due smartphone non cambia il comparto fotografico principale e quello dedicato ai selfie.

Troviamo infatti posteriormente:

Fotocamera principale con sensore Sony Lytia LYT-700C da 50 MP, f/1.8, 24 mm (grandangolo), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirezionale, OIS

Teleobbiettivo da 10 MP, f/2.0, 73 mm , 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, zoom ottico 3x, OIS

Ultra Grandangolare da 50 MP, f/2.0, 120˚, 0.64µm, PDAF

La camera selfie monta un sensore da 50 MP, f/2.0, (ampio), 0,64 µm.

I telefoni in questione possono registrare video in formato 4K ma limitati a 30 fps, sia con le fotocamere principali che quella selfie.

Sono presenti poi gli altoparlanti stereo, ma è assente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Anche qua le differenze non ci sono:

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC

Wi-Fi 6/7

Bluetooth 5.X

Chipset NFC

Supporto connessioni 5G Dual Sim + eSim

Porta USB Type-C, OTG

Batteria e sistema operativo

Il Motorola Edge 60 Pro dispone di una batteria più grande da 6000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 90W e una ricarica wireless fino a 15 W.

Invece la variante Edge 60 ha una batteria più piccola da 5200 mAh con supporto alla sola ricarica rapida via cavo a 68W.

Come sistema operativo entrambi i telefoni debuttano con Android 15, e dispongono di alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale chiamate MOTO AI.

Troviamo ad esempio la funzione Next Move che riconosce ciò che appare sullo schermo (legge una ricetta, crea una playlist musicale, aggiunge un promemoria del calendario, ecc.), e il Photo Enhancement Engine per editare più facilmente le immagini.

Prezzo e disponibilità dei Motorola Edge 60 ed Edge 60 Pro

Il Motorola Edge 60 nella sua variante 8-256GB sarà proposto in Italia al prezzo di 399 euro, mentre la variante Edge 60 Pro con 12GB di ram e 512GB di memoria interna si potrà acquistare a 649 euro di listino.

