Motorola Edge X30 ufficiale: il primo con Snapdragon 8 Gen 1 e camera selfie sotto il display

Annunciato il primo smartphone con nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 1 e camera selfie sotto il display: è il Motorola Edge X30. Ecco i dettagli conosciuti al momento.

Si pensava che il primo smartphone con chipset Snapdragon 8 Gen 1 sarebbe stato lo Xiaomi 12, ma invece quest’ultimo è stato anticipato dal Motorola Edge X30.

Questo Motorola esce in due versioni: una Special Edition con camera selfie sotto il display, e uno normale con classico forellino per la camera frontale.

Motorola Edge X30: le principali caratteristiche hardware e il prezzo (in Cina)

Partiamo con il display: è un unità OLED da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 144Hz.

Il pannello supporta i colori a 10Bit e l’HDR10+.

Nella versione Special edition la fotocamera anteriore selfie da 60MP (1/2,8 pollici e pixel da 1,2 μm) è posizionata sotto il display, mentre nella versione normale è nel classico forellino in alto al centro.

Posteriormente troviamo una tripla camera posteriore:

Sensore principale 50 MP OV50A da 1/1,55 pollici di OmniVision con OIS, pixel di dimensioni 2.0μm e tecnologia Pixel Binning 4 in 1;

Ultra Grandangolare da 50MP, sensore ISOCELL S5KGM1;

Profondità da 2MP.

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 8K.

Al suo interno il Motorola Edge X30 utilizza il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm che nel test AnTuTu supera abbondantemente il milione di punti.

Rispetto al precedente Snapdragon 888, lo Snapdragon 8 Gen 1 offre un 20% di prestazioni per la CPU e un 30% di prestazioni in più per la GPU.

Ma attenzione: il nuovo chipset offre prestazioni dedicate all’intelligenza artificiale superiori fino al 400%.

Al chipset Snapdragon 8 Gen 1 vengono affiancate 8/12GB di ram con tecnologia LPDDR5 e fino a 256GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1.

Il tutto viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 68W.

Lato software troviamo nativamente Android 12.

Il Motorola Edge X30 inizierà la sua commercializzazione in Cina a partire dal 15 dicembre 2021 con un prezzo di lancio da 3199 Yuan (444 euro), fino ad un massimo di 3999 Yuan (555 euro) per la versione Special Edition e fotocamera sotto il display.

