Motorola Moto Edge 50 Pro: il presunto prezzo in Europa

Questo potrebbe essere il prezzo ufficiale in Europa per il nuovo Motorola Edge 50 Pro: ecco i dettagli svelati.

Circa una settimana fa Motorola ha presentato in Inda il nuovo Moto Edge 50 Pro svelandone le caratteristiche hardware e il prezzo di vendita nel paese asiatico.

Oggi abbiamo maggiori informazioni sul prezzo di vendita di questo smartphone che dovrebbe arrivare a breve anche in Europa.

Motorola Moto Edge 50 Pro: questi i presunti prezzi di vendita in Europa

Da quello che è trapelato lo smartphone dovrebbe fare capolino nel mercato europeo, e quindi anche in Italia, a partire dalla seconda metà di aprile di quest’anno.

L’Edge 50 Pro sarà probabilmente disponibile alla vendita in una sola variante di memoria, la 12-256GB, ad un prezzo di listino ufficiale pari a 699 euro.

I colori disponibili saranno Lavander, Black and Pearl e all’interno della confezione di vendita sarebbe presente pure il carica batteria rapido da 125W.

Il prezzo di vendita è decisamente più caro rispetto al prezzo in India dove lo stesso modello da 12-256GB viene commercializzato ufficialmente a 35.999 rupie indiane che al cambio attuale fanno circa 400 euro.

Ovviamente vanno considerate le tasse e le imposte di importazione decisamente più elevate in Europa: comunque dato che non c’è ancora nulla di ufficiale vi preghiamo di prendere il presunto prezzo in Europa con il giusto distacco emotivo.

Certe sono invece le caratteristiche hardware del Motorola Edge 50 Pro:

Display AMOLED da 6,7 ​​pollici, 144 Hz, HDR10+, risoluzione 1.5K con una luminosità di picco di 2.000 nit

Chipset Snapdragon 7 Gen 3

Dimensioni 161,23×72,4×8,19mm per 186 grammi di peso e certificazione IP68 (resistenza ad acqua e sporcizia in generale)

Fotocamera principale da 50 MP 1/1,3″, f/1,4, pixel 1um – Quad-Pixel 2um, Omni Directional PDAF con funzionalità OIS

Fotocamera Ultra Grandangolare da 13MP FOV 120°, f/2,2, pixel da 1,12um, macro, AF

Teleobbiettivo da 10MP con pixel da 1um, zoom ottico 3x, 50x ibrido, AF, OIS

Fotocamera Selfie da 50MP f/1,9, pixel da 0,64um – Quad-Pixel 1,28um, AF

Altoparlanti stereo con Dolby Atmos e uno scanner di impronte digitali in-display

Connettività 5G dual SIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, GPS

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 125W via cavo, 50W wireless, 10W inversa

Android 14 con tre aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 17) e quattro anni di patch di sicurezza

