Motorola Moto G15 e G05 ufficiali: le caratteristiche principali

Motorola Moto G15 e Moto G05 ufficiali: ecco quello che dovete conoscere

Moto G15: le caratteristiche principali

Il nuovo Moto G15 dispone di un display LCD IPS da 6.72 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+, frequenza di aggiornamento a 90Hz, con il classico forellino in alto al centro che contiene la fotocamera anteriore da 8MP

Posteriormente troviamo il sensore principale da 50MP e un altro sensore ultra grandangolare da 5MP.

Al suo interno Motorola ha scelto il chipset MediaTek Helio G81, quindi lo smartphone supporta solo la connettività LTE 4G.

Affianco al chipset troviamo solo 4GB di ram e 128-256GB di memoria interna che risulta comunque essere espandibile dato lo slot per le microSD.

Il telefono dispone del classico jack da 3.5mm per le cuffie, ci sono gli altoparlanti stereo, ha il chipset NFC, lo scanner per le impronte digitale laterale, il Bluetooth 5.0, il GPS, la porta USB Type C e il supporto alla doppia sim telefonica.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5100 mAh, batteria che sale a 6000 mAh per una variante che viene chiamata G15 Power.

La versione base ha uno spessore di 8.2mm e un peso di 190 grammi, mentre la variante Power ha uno spessore di 9.2 mm per uno peso di 203 grammi.

Il telefono dovrebbe arrivare in Europa nelle prossime settimane nei colori Gravity Gray, Iguana Green e Sunrise Orange con una scocca posteriore in pelle vegana certificata IP54.

Moto G05: i dettagli da conoscere

Il Motorola Moto G05 appartiene ad una fascia di prezzo ancora più bassa e monta un display LCD IPS da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa HD+.

Anche in questo caso troviamo il forellino in alto al centro per la fotocamera anteriore da 8MP.

Posteriormente troviamo ancora il sensore principale da 50MP, ma a posto del sensore ultra grandangolare viene inserito un sensore di profondità.

Al suo interno rimane il chipset MediaTek Helio G81, la ram da 4GB mentre la memoria massima scende a 128GB (partendo da 64GB), ed è ancora espandibile.

Il resto delle caratteristiche hardware sono identiche.

Avendo comunque un display più piccolo pesa un po’ meno, 189 grammi, ma mantiene lo stesso spessore da 8,2mm con la stessa batteria da 5100 mAh.

Sarà acquistabile nei colori verde foresta o rosso prugna.

Ancora da conoscere il prezzo di vendita in Euro di entrambi gli smartphone.

Fonte: Notizia ufficiale Motorola

