Motorola Moto G85 si mostra in nuovi colori con immagini render

Svelato il design ufficioso possiamo dire ormai definitivo del prossimo Motorola Moto G85: ecco i colori disponibili e altri dettagli svelati prima del lancio.

Il successore dell’attuale Motorola Moto G84, tra i dispositivi Android con il miglior rapporto prezzo-qualità, avrà presto un successore che prender il nome di Moto G85.

Oggi possiamo già vedere il presunto design definitivo dello smartphone in alcune immagini render.

Motorola Moto G85 eccolo in alcune immagini render: svelati i nuovi colori disponibili

Le nuove immagini render mostrano altri due colori da poter scegliere: il classico grigio e un verde oliva chiaro.

Infatti in passato lo smartphone era stato già mostrato nella sua colorazione viola.

Al momento quindi sappiamo che il Moto G85 avrà almeno tre colorazioni, ma probabilmente se ne aggiungeranno altre al momento del lancio.

Dalle immagini possiamo anche notare che lo smartphone utilizzerà un display curvo ai bordi con tecnologia OLED, e sulla scocca posteriore si può notare un’isola fotocamera rivista che si fonde meglio con il telaio del telefono.

Sembra che la camera principale posteriore sarà da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Al suo interno Motorola avrebbe scelto di utilizzare il chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 (un chipset di fascia media-bassa) abbinato a 8-12GB di ram con 128 o 256GB di memoria interna.

Non ci sono altri dettagli specifici sulle caratteristiche dello smartphone, che sulla carta utilizzerà Android 14 e dovrebbe avere un prezzo di lancio per la versione 12-256GB in Europa intorno ai 300 euro.

Ovviamente dato che l’azienda non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon