Motorola Moto Tab G84 primi dettagli sul nuovo tablet android

Mostrati i primi render ufficiosi del prossimo tablet android Motorola Moto Tab G84: ecco il design e le prime informazioni conosciute.

Forse non arriverà mai da noi, considerato che Lenovo l’azienda che possiede anche Motorola preferisce lanciare sul mercato italiano i tablet con il proprio marchio e non quello dell’azienda americana.

Sta di fatto che oggi sono usciti i primi dettagli sul design del prossimo Moto tab G84.

Motorola Moto Tab G84: le prime immagini render svelano il design del tablet

Da quello che il web al momento ci mostra e ci ha svelato, questo tablet dovrebbe avere una fotocamera principale da 8 MP, e il supporto per una pennina stilo e una tastiera magnetica.

Infatti come si può vedere dall’immagine nella parte inferiore del tablet troviamo i pogo pin che servono appunto per una cover magnetica o una tastiera esterna.

Nella parte posteriore in alto al centro, si può notare un piccolo ritaglio che indica la posizione dove l’utente dovrà lasciare la pennina stilo per effettuare l’eventuale ricarica magnetica.

L’audio dovrebbe essere garantito da quattro altoparlanti sintonizzati JBL con supporto per Dolby Audio.

Dalle immagini si può notare inoltre la fotocamera selfie in alto al centro, una porta USB-C sul lato sinistro e uno slot per schede microSD sulla destra.

Ma sfortunatamente sembra che il tablet non utilizzerà il classico jack audio da 3.5mm.

Non ci sono altri dettagli tecnici sul tablet, e non sappiamo ancora quando effettivamente (e soprattutto in quali mercati) Motorola decinderà di commercializzarlo.

Quindi considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

