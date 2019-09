Motorola One Zoom ufficiale: le principali caratteristiche e il prezzo

Durante la fiera dell’IFA 2019 è stato presentato il nuovo Motorola One Zoom che di fatto rappresenta il top di gamma dell’azienda cinese-americana: i dettagli.

Al momento il nuovo Motorola One Zoom può essere considerato lo smartphone più tecnologico e quindi il cavallo di battaglia di fine 2019 per l’azienda americana che come sappiamo è controllata da Lenovo.

Motorola One Zoom: ecco le principali caratteristiche

Il Motorola One Zoom si presenta con un ambio display OLED da 6.4 pollici di diagonale e risoluzione nativa FHD+.

Sotto il display è stato posizionato lo scanner per le impronte digitali.

Lato estetico Motorola per la scocca utilizza l’alluminio lucido serie 6000, il pannello OLED frontale è protetto con tecnologia 2.5D tramite un vetro rinforzato chimicamente (Panda King technology), mentre la scocca posteriore ha protezione Gorilla Glass 3.

La scocca è stata poi rivestita con rivestimento nano P2i che rende lo smartphone resistente agli schizzi d’acqua.

Il pannello OLED ha una tacca a goccia che incorpora la fotocamera selfie da 25MP con tecnologia Quad Pixel per ottimizzare gli scatti in scarsa condizione di luminosità.

Sulla scocca posteriore troviamo la quadrupla camera, composta dal sensore principale da 48MP (apertura lenti f/1.8) e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Al sensore da 48MP viene affiancato un secondo sensore da 8MP con funzioni da teleobiettivo (zoom ottico 3X e OIS), un terzo sensore grandangolare da 16MP (117 gradi) e infine un quarto sensore da 5MP per gli effetti di profondità.

Come processore il Motorola One Zoom utilizza il chipset Snapdragon 675 abbinato a 4GB di ram e 128GB di memoria interna con possibilità di espansione tramite MicroSD.

Il telefono viene alimentato ad una batteria interna da 4000 mAh che supporta la ricarica rapida con tecnologia TurboPower da 15 W attraverso la porta USB-C.

La connettività prevede il dual SIM LTE 4G, c’è il classico jack da 3.5mm per l’audio e ovviamente il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, il Bluetooth 5.0, la radio FM, il chipset NFC, GPS -GLONASS-GALILEO-BDS eccetera.

Questo Motorola One Zoom verrà commercializzato al prezzo di 400 euro in Europa (già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale) nei colori Electric Gray, Cosmic Purple, Brushed Bronze.