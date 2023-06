Motorola Razr 40 e 40 Ultra ufficiali: prezzo e caratteristiche

Ufficializzati anche in Europa i nuovi smartphone pieghevoli Motorola Razr 40 e 40 Ultra: ecco le specifiche e il prezzo di vendita.

Dopo voci di corridoio e primi banner pubblicitari alla fine i Motorola Razr 40 e 40 Ultra sono stati annunciati e saranno disponibili alla vendita anche in Europa e quindi pure in Italia.

Vediamo di conoscere le loro caratteristiche principali

Motorola Razr 40 e 40 Ultra ufficiali: ecco quello che dovete sapere

Motorola Razr 40 Ultra: caratteristiche e prezzo

Design e display

La versione Ultra si differenzia dalla versione normale per il fatto che ottiene un display esterno da 3.6 pollici di diagonale, tecnologia Amoled a 10Bit e risoluzione 1066 x 1056.

L’azienda cinese-americana ha applicato pure una frequenza di aggiornamento a ben 144Hz, e una protezione Gorilla Glass Victus.

Grazie al software ottimizzato per il display esterno, l’utente potrà godere di sfondi interattivi e quadranti di orologio fatti su misura, e un sacco di funzionalità.

Si potranno ad esempio vedere video su Youtube, usare Google Maps, rispondere a messaggi ed email senza dover aprire lo smartphone pieghevole con design a conchiglia.

Quando si apre lo smartphone pieghevole, il Razr 40 Ultra mostra un display pieghevole principale da 6,69 pollici di diagonale con risoluzione FHD+.

Si tratta di un pannello LTPO AMOLED che supporta la frequenza di aggiornamento adattiva fino a 165Hz, supporta l’HDR 10+ e gode di una luminosità massima fino a 1400 nits.

Essendo un pannello pieghevole viene applicata una protezione ulteriore chiamata Ultra-Thin Glass (UTG) con cinque strati per evitare danni al display.

Inoltre la cerniera interna è stata ottimizzata fornendo la così detta “zero distanza” tra le due parti dello smartphone, che gli permette di posizionare lo smartphone in varie angolazioni.

Il display interno presenta pure una fotocamera selfie da 32MP, che è stata incorporata nella parte superiore con un classico forellino.

Non c’è lo scanner per le impronte digitali sotto il display, che invece è montato sulla scocca laterale.

Il Motorola Razr 40 Ultra ha una scocca a conchiglia fatta con alluminio serie 7000 e sarà venduto nei colori Black e Glacier Blue, o nella colorazione Viva Magenta con rivestimento in pelle vegana.

Ottima l’ergonomia: da chiuso lo smartphone ha uno spessore massimo di 15,1 mm mentre quando è aperto lo spessore non supera i 6.9 mm.

Il peso complessivo è di 188 grammi e c’è pure la certificazione IP52 contro schizzi d’acqua e sporcizia in generale.

Processore e memoria

Come chipset troviamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a 8-12GB di ram e fino a 512GB di memoria interna.

La memoria interna con tecnologia UFS 3.1 non risulta espandibile.

Multimedialità, batteria, connettività e software

Lato multimedialità troviamo due fotocamere posteriori:

Principale da 12 MP, f/1.5, (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS

Ultra Grandangolare da 13 MP, f/2.2, 108˚, 1/3″, 1.12µm, AF

Il telefono è in grado di registrare video in 4K a 60 fps.

Ci sono pure gli altoparlanti stereo, ma non c’è il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Come batteria, il Razr 40 Ultra è dotato di un’unità da 3.800 mAh con supporto di ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless fino a 5 W.

La connettività presenta:

Connessione 5G dual sim

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e

Bluetooth 5.3

GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5)

Chipset NFC

Porta USB Type C 2.0

Infine come sistema operativo c’è Android 13 con l’interfaccia Moto MyUX in modalità smartphone, e l’interfaccia Ready For desktop quando è collegato ad un display esterno.

Motorola promette 3 anni di aggiornamenti garantiti lato sistema operativo, e probabilmente 4 anni di supporto software sicurezza.

Prezzo

Il Motorola Razr 40 Ultra in Europa dovrebbe debuttare con prezzi a partire da 1199 euro.

Motorola Razr 40: caratteristiche e prezzo da conoscere

Il modello Razr 40 si presenta con un display esterno più piccolo da 1.5 pollici di diagonale (194 x 368 pixel) che ha funzione di mostrare solo le notifiche base e mirino con display per le fotocamere.

Il display interno principale pieghevole ha invece una grandezza di 6,9 pollici, tecnologia LTPO AMOLED, risoluzione FHD+, supporto HDR 10+, luminosità massima a 1400 Nits, ma frequenza di aggiornamento massima a 144Hz (e non 165Hz)

La fotocamera anteriore per selfie rimane da 32MP.

Razr 40 mantiene la scocca in alluminio 7000, ma è leggermente più spesso rispetto al modello Ultra: 7,35 mm quando è aperto e 15,8 mm quando è piegato.

Mantiene le stesse certificazioni IP52, e c’è lo scanner per le impronte digitali laterale.

Come chipset sul modello non Ultra viene utilizzato il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 abbinato a 8-12GB di ram e fino a 256GB di memoria interna UFS 2.2 non espandibile.

Lato multimedialità troviamo:

Sensore principale da da 64 MP (f/1.7, 0.7μm pixel) con OIS Ultra Grandangolare da 13 MP (f/2.2, 1.12μm pixel)

Presenti sempre gli altoparlanti stereo ma non c’è il jack da 3.5mm.

Il Razr 40 viene alimentato da una batteria interna da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 30W e wireless a 5W.

Lato connettività e software sembra che non ci siano differenze rispetto al modello Ultra.

Per quanto riguarda il prezzo la versione non Ultra arriverà in Europa a partire da 799 euro.

