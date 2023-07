Motorola Razr 40 Ultra test resistenza: un risultato “anomalo”

Testato o meglio dire torturato il nuovo smartphone pieghevole Motorola Razr 40 Ultra: il video mostra un risultato “anomalo”.

Non molto tempo fa è stato presentato al grande pubblico il Motorola Razr 40 Ultra, uno smartphone pieghevole con form factor a conchiglia e con un display esterno di tutto rispetto.

Non conoscete il Razr 40 Ultra: queste sono le sue principali caratteristiche hardware

Motorola Razr 40 Ultra test resistenza: attenzione al risultato finale “anomalo”

Il noto Youtuber JerryRigEverything ha voluto sotto porre ai propri test estremi lo smartphone.

Come potete vedere nel video il risultato finale è abbastanza anomalo, almeno secondo l’esperienza dello youtuber.

Partiamo con il test sui graffi.

La situazione è abbastanza simile ai classici dispositivi per quanto riguarda il display esterno.

La protezione gorilla glass infatti resiste fino alle punte di livello 6/7 prima di essere graffiato.

Anche la cover posteriore con rifinitura zigrinata ha una buona resistenza ai graffi, attenzione ai bordi in metallo più soggetti a danneggiamenti.

Per quanto riguarda il display interno pieghevole, la situazione è decisamente più critica.

Infatti la protezione in plastica tende a graffiarsi già con punte di livello 2/3, quindi fate attenzione anche alle unghie quando adoperate il pannello pieghevole.

Il test resistenza alla sporcizia non evidenzia problemi di sorta, il telefono non mantiene troppo lo sporco che non penetra la cerniera: con un po’ di pazienza si ripulisce tutto.

Arriviamo ora al test del fuoco: la fiamma dell’accendino provoca un danno al display esterno (che non si ripristina e lascia un alone bianco) dopo circa 20 secondi.

Il display interno invece ha una resistenza minore: 6 secondi e resta danneggiato dove è passata la fiamma.

Infine il test che presenta un risultato finale “anomalo”: la piegatura.

Infatti il Motorola Razr 40 Ultra non si spezza nel punto che è considerato l’anello debole: il display interno o la cerniera.

Bensì si rompe il vetro con protezione Gorilla Glass del display esterno: quest’ultimo continua a funzionare ma presenta danni visibili.

Ovviamente la stragrande maggioranza di questi test sono estremi, e molto difficilmente si verificheranno nell’utilizzo quotidiano, quindi prendeteli giusto con curiosità.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon