Motorola Razr 50 e 50 Ultra: il design, dettagli e il prezzo svelato

Svelate le immagini render ufficiose dei prossimi smartphone pieghevoli Motorola Razr 50 e 50 Ultra: ecco il loro design definitivo e i colori disponibili.

I successori degli attuali Motorola Razr 40 e 40 Ultra potrebbero fare il loro debutto ufficiale nel mese di giugno di quest’anno.

Stiamo ovviamente parlando dei Razr 50 e 50 Ultra che oggi si svelano nel loro design ufficioso e il presunto prezzo di vendita.

Motorola Razr 50 e 50 Ultra: questo il design, dettagli e il prezzo di vendita in Europa (rumors)

Rarz 50: i dettagli trapelati

Dal punto di vista del design il nuovo smartphone pieghevole dovrebbe implementare alcune nuove soluzioni estetiche.

Il modello più economico, il Razr 50, avrà una rifinitura posteriore in pelle vegana per un aspetto più premium.

Come colori per la scocca posteriore ci dovrebbe essere l’arancione, il beige e il nero.

Le dimensioni dovrebbero essere pari a 171 x 74 x 7,2 mm da aperto con un peso di 188 grammi.

Si può notare adesso la presenza di un display esterno più grande che secondo rumors dovrebbe arrivare a 3.63 pollici di diagonale e tecnologia POLED.

Il display interno sarebbe da 6.9 pollici, sempre con tecnologia POLED, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Come chipset Motorola avrebbe scelto il MediaTek Dimensity 7300X 5G con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Prevista una fotocamera principale da 50MP, una grandangolare da 13MP e una fotocamera selfie da 13MP.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 4200 mAh.

Il Motorola Razr 50 dovrebbe debuttare in Europa con un prezzo di listino di 899 euro.

Razr 50 Ultra: i dettagli trapelati

La versione Ultra avrà un display esterno ancora più grande: si parla di un pannello da circa 4 pollici di diagonale, materiali con scocca completamente in metallo, rifinitura in pelle vegana e certificazione IPX8.

Le opzioni di colore della scocca posteriore includono il verde, pesca e il blu.

Troviamo lo stesso display interno da 6.9 pollici, ma avrà una frequenza di aggiornamento più elevata pari a 165Hz.

Cambia anche il comparto fotografico più completo.

Ci sarebbe infatti una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo 2x da 50 MP e una fotocamera selfie da 32MP.

Come Chipset Motorola avrebbe scelto lo Snadpragon 8 Gen 3, abbinato a 12GB di ram e 256/512GB di memoria interna.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria un po’ più piccola, 4000 mAh e ci sarebbe pure il supporto alla ricarica wireless.

Si prevede un prezzo di listino a partire da 999 euro in Europa.

Per il momento comunque dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutti i dettagli in questione con il giusto distacco emotivo.

Fonte: X Twitter1 e Twitter2

