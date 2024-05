Questo potrebbe essere il prezzo di vendita in Europa del prossimo Motorola Razr 50 Ultra il successore dell’attuale Razr 40 Ultra: ecco i dettagli.

I più attenti si ricorderanno bene che il Razr 40 Ultra ha debuttato sul mercato a giugno 2023, e quindi è plausibile che il suo successore 40 Ultra sarà annunciato più o meno nello stesso periodo nel 2024.

Oggi alcuni rumors svelerebbero il presunto prezzo di vendita in Europa del prossimo smartphone pieghevole.

Motorola Razr 50 Ultra: questo potrebbe essere il prezzo di vendita in Europa

Ebbene un non specificato rivenditore europeo (sembra essere italiano) ha inserito nel proprio database interno il Motorola Razr 50 Ultra evidenziando il prezzo di vendita e le colorazioni disponibili.

Da quello che possiamo leggere il dispositivo avrebbe un prezzo di listino di 1200 euro e sarà disponibile in almeno tre distinte colorazioni: Blu, Verde e Peach Fuzz.

Di fatto il Motorola Razr 50 Ultra potrebbe debuttare sul mercato europeo allo stesso prezzo di listino del Razr 40 Ultra dell’anno scorso.

Ma attenzione: sembra che la variante 50 Ultra avrà 12GB di ram e 512GB di memoria interna, a differenza che 40 Ultra che invece partiva con 8Gb di ram e 256GB di rom.

Ovviamente è anche possibile che Motorola rilasci altre versioni di memoria per il suo prossimo smartphone pieghevole.

Per quanto riguarda la colorazione, la Peach Fuzz è un colore in collaborazione con PANTONE.

Non ci sono altre informazioni dal punto di vista hardware e software per questo Motorola Razr 50 Ultra e quindi non ci resta che aspettare futuri rumors al riguardo.

Quindi considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere queste notizie con il giusto distacco emotivo.

