Motorola Razr 60 e 60 Ultra svelata la data dell’annuncio

I prossimi smartphone pieghevoli Motorola Razr 60 e Razr 60 Ultra saranno ufficializzati entro la fine di aprile 2025: ecco i dettagli ufficiali.

Anche Motorola sta preparando il lancio dei suoi prossimi smartphone pieghevoli, e finalmente tramite un comunicato ufficiale ci ha fornito la data dell’annuncio.

Motorola Razr 60 e 60 Ultra ecco la data ufficiale di lancio

Da quello che è stato fatto trapelare tramite un video pubblicitario, i prossimi Razr 60 e Razr 60 Ultra saranno ufficializzati in data 24 aprile 2025.

Questa è la data di riferimento per il mercato USA, ma pensiamo che sarà la stessa data di riferimento per il mercato Europa e quindi anche per l’Italia.

Anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali da parte di Motorola, da precedenti rumors abbiamo un quadro abbastanza completo su cosa aspettarci da questi smartphone pieghevoli.

Il modello Ultra utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Elite, mentre la versione base utilizzerà un chipset meno performante ovvero il Mediatek Dimensity 7400X.

Entrambi i pieghevoli monteranno una batteria interna da 4500 mAh, e dovrebbero arrivare ad avere (o forse solo la versione Ultra) fino a 18GB di ram.

Inoltre il modello Ultra sarà venduto pure in una variante con ben 2TB di memoria interna, mentre la versione base si fermerà a 1TB.

Il Motorola Razr 60 Ultra avrà un display esterno più grande rispetto al Razr 60.

Si parla infatti di un display esterno di circa 4 pollici di diagonale, mentre il display interno pieghevole dovrebbe essere identico per entrambi i modelli: 6,96 pollici.

Infine i modello Ultra avrà un comparto fotografico migliore: si parla di un trio di sensori da 50MP di cui uno sarà dedicato ai selfie.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare l’evento ufficiale di Motorola per avere un quadro completo dei due prossimi smartphone pieghevoli.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard