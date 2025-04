Motorola Razr 60 e Razr 60 Ultra ufficiali: prezzo e differenze

Motorola Rarz 60 Ultra e Razr 60 sono ufficiali: ecco le differenze principali dei due smartphone pieghevoli e il prezzo di vendita in Italia.

I due nuovi smartphone pieghevoli che occuperanno la fascia medio-alta e top di gamma del mercato con marchio Motorola sono stati ufficializzati: vediamo di scoprire cosa cambia tra i due modelli.

Motorola Razr 60 Ultra e Razr 60: ecco le principali differenze

Evidenzieremo le principali differenze in grassetto.

Display e design

Entrambi gli smartphone hanno un design con form-factor a conchiglia, con qualche piccola differenza in termini di dimensioni e colori diversi.

Il Razr 60 Ultra ha dimensioni pari a 171.5 x 74 x 7.2 mm quando è aperto, e dimensioni pari a 88.1 x 74 x 15.7 mm quando è chiuso, con un peso di 199 grammi.

Il modello 60 base invece ha dimensioni pari a 171.3 x 74 x 7.3 mm d’aperto e 88.1 x 74 x 15.9 mm da chiuso, con un peso di 188 grammi.

La scocca di entrambi i telefoni è in alluminio con cerniera rinforzata in acciaio inossidabile, la scocca posteriore è rifinito in polimero siliconico (ecopelle) nei colori Pantone Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret per il modello Ultra, e Pantone Mare di Gibilterra, Bocciolo di primavera, Cielo più chiaro per la versione base.

Tutti e due godono della certificazione IP48, per la resistenza contro l’acqua e la sporcizia in generale.

La versione Ultra ha un display interno LTPO AMOLED da 7 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2912 x 1224 pixel, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 165Hz, supporto Dolby Vision, HDR10+, e luminosità di picco pari a 45oo nit (con HDR).

Invece il modello base ha un display interno sempre LTPO AMOLED da 6.9 pollici di diagonale, risoluzione 2640 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento adattiva 120Hz, supporto HDR10+ e luminosità di picco massima pari a 3000 nit.

Per quanto riguarda il display esterno sul Motorola Razr 60 Ultra troviamo un pannello LTPO AMOLED da 4 pollici di diagonale, 1272 x 1080 pixel, frequenza adattiva fino a 165Hz, 3000 nits di picco massimo con supporto Dolby Vision e Hdr10+, e protezione Gorilla Glass Ceramic.

Invece sul Razr 60 il display interno è più piccolo, da 3.6 pollici di diagonale e tecnologia Amoled, con frequenza di aggiornamento a 90Hz, 1056 x 1066 pixel con solo supporto al HDR10+ e una luminosità di picco di 1700 nit, con protezione Gorilla Glass Victus.

Processore e memoria

Il modello Ultra sfoggia il chipset Snapdragon 8 Elite con GPU Adreno 830, abbinato a 16GB di ram LPDDR5X e 512GB o 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Invece il 60 Base ha il meno performante chipset Mediatek Dimensity 7400X con GPU Mali-G615 MC2 abbinato a 8GB di ram LPDDR4X e 256GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.2.

Entrambi i telefoni non hanno la memoria interna espandibile.

Multimedialità

Tutti e due gli smartphone pieghevoli hanno una doppia fotocamera posteriore e una fotocamera selfie ma cambiano i sensori.

Il Motorola Razr 60 ultra dispone di una:

Fotocamera principale da 50 MP, f/1.8, 24 mm (grandangolo), 1/1.56″, 1,0 µm, PDAF multidirezionale, OIS

Fotocamera Ultra grandangolare da 50 MP, f/2.0, 12 mm, 122˚, 0,6 µm, PDAF

Camera Anteriore selfie da 50 MP, f/2.0, 12 mm, 122˚ (ultra grandangolo), 0,6 µm, PDAF

Sul Razr 60 troviamo invece:

Camera Principale da 50 MP, f/1.7, 25 mm (grandangolo), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF a doppio pixel, OIS

Ultra Grandangolare da 13 MP, f/2.2, 120˚, 1/3.0″, 1.12µm, AF

Camera Selfie da 32 MP, f/2.4, 25 mm (grandangolo), 1/3.14″, 0.7µm

Solo il modello Ultra è in grado di registrare video in 8K a 30fps.

Tutti e due gli smartphone hanno gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, ma è assente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

In comune i due smartphone a livello di connessioni godono del:

5G dual Sim + eSim

Chipset NFC

Bluetooth 5.4

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

Porta USB di tipo C

Scanner per le impronte digitali laterale

Solo la variante Ultra può sfruttare il Wi-Fi 7, mentre la variante base arriva al massimo al Wi-Fi 6e.

Batteria e sistema operativo

Chi compra il Motorola Razr 60 Ultra può godere di una batteria interna più potente da 4700 mAh, che sfrutta la ricarica rapida via cavo fino a 68W e la ricarica wireless fino a 30W (+ricarica inversa a 5W).

Sul modello base la batteria è da 4500 mAh, c’è il supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 30W e la ricarica wireless si ferma a 15W.

Tutti e due gli smartphone debuttano sul mercato con Android 15, e dovrebbero ricevere almeno 5 anni di aggiornamenti (patch e sistema operativo).

Prezzo e disponibilità Motorola Razr 60 Ultra e Razr 60

Entrambi i telefoni sono già disponibili all’acquisto in Italia ai seguenti prezzi di listino:

Rarz 60 Ultra 16-512GB a 1299 euro

Razr 60 8-256GB a 999 euro

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard