Motorola Razr 60 Ultra: svelato il chipset su GeekBench

Il prossimo smartphone pieghevole Motorola Razr 60 Ultra è stato individuato su GeekBench svelando il chipset: ecco i dettagli che sono trapelati.

Non sappiamo se effettivamente il futuro smartphone pieghevole top di gamma di Motorola si chiamerà Razr 60 Ultra, ma di fatto il successore dell’attuale Razr 50 Ultra è stato individuato su GeekBench.

Ecco cosa il database del Benchmark ci ha svelato.

Motorola Razr 60 Ultra su GeekBench: ecco i dettagli svelati

Ebbene lo smartphone in questione è stato nominato nel database di GeekBench come Motorola Razr Ultra 2025 con il chipset Snapdragon 8 Elite.

Si tratta di un bel salto prestazionale rispetto al Razr 50 Ultra considerato che quest’ultimo utilizza il chipset Snapdragon 8S Gen 3 (più lento dello Snapdragon 8 Gen 3).

GeekBench afferma che il dispositivo monta 12GB di ram e come sistema operativo troviamo Android 15.

Per i più curiosi il punteggio attuale di questo prototipo funzionante è pari a 2782 punti in modalità single-core e di 8457 i modalità multi-core su GeekBench 6.4.0 per Android.

Sfortunatamente poi GeekBench non fornisce alti dettagli, come grandezza del display interno ed esterno, comparto fotografico, batteria etc.

Mancano quindi ancora parecchie informazioni sul prodotto completo.

Non sappiamo inoltre se Motorola lancerà una versione diversa a seconda del mercato di riferimento (USA, Europa), o almeno dal punto di vista del nome commerciale per il suo prossimo pieghevole.

Per questo non ci resta che aspettare future indicazioni i merito, ricordandovi di prendere questa notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard