Netflix a prezzo ribassato con la pubblicità arriva in Italia: i dettagli

Gli utenti potranno abbonarsi anche in Italia alla versione con pubblicità di Netflix: ecco quanto costerà e quali sono le condizioni.

Giusto ieri il famoso servizio di streaming on demand Netflix ha annunciato l’arrivo del nuovo piano economico che comprende la pubblicità.

Si tratta quindi di una tariffa che punta a conquistare gli utenti che vogliono abbonarsi ma spendere il meno possibile.

Netflix arriva in Italia il nuovo piano tariffario economico con pubblicità: i dettagli

In Italia il nuovo piano tariffario sarà disponibile dal 3 novembre 2022 ad un prezzo di listino di 5,49 euro mensili.

Rispetto al piano standard Netflix da 7,99 euro i costi scendono di 2,50 euro ogni mese, quindi c’è un calo di prezzo reale del 45%.

Ovviamente come già accennato lo sconto corposo sul prezzo di listino implica la visione di spot pubblicitari.

Secondo quanto affermato dal servizio di streaming on demand, questi spot pubblicitari avranno una durata pari a 4/5 minuti ogni ora di contenuti visivi.

Gli spot pubblicitari avranno una durata per singolo spot pari a 15-30 secondi, quindi pensiamo che ne vedrete almeno 3-5 alla volta per evitare che ci siano troppe interruzioni durante la visione di un contenuto on demand.

Oltre alla pubblicità, il nuovo piano economico di Netflix presenta queste limitazioni:

i contenuti saranno visibili solo alla risoluzione HD 720P (niente FHD 1080p e 4K quindi)

(niente FHD 1080p e 4K quindi) non è possibile vedere i contenuti offline

Alcuni titoli non saranno disponibili alla visione (non sono stati ancora specificati)

(non sono stati ancora specificati) Potete vedere i contenuti su un solo dispositivo alla volta.

