Netflix introdurrà la nuova funzione “Shuffle Play” in futuro, e sarà per tutti.

Quest’anno, data non ancora precisa, Netflix introdurrà una nuova funzionalità che prende il nome di “Shuffle Play”: ecco di che cosa si tratta.

Se avete un account Netflix, ormai sono più di 200 milioni in tutto il mondo gli abbonati, non vi è mai capitato di non saper scegliere cosa guardare data la mole di contenuti multimediali che questo servizio offre?

Per evitare l’indecisione degli utenti, Netflix ha escogitato una nuova funzione che prende il nome di “Shuffle Play“.

Si tratta sostanzialmente di una riproduzione casuale di un contenuto multimediale, che però si basa su fondati algoritmi che sfruttano l’intelligenza artificiale e imparano dalle vostre preferenze.

Di fatto Shuffle Play, da quanto dichiarato dal responsabile della produzione Greg Peters, serve ad “eliminare l’ansia di scegliere tra migliaia di film e programmi TV“.

Per alcuni la funzione Shuffle Play potrebbe assomigliare a quella di “mi sento fortunato” presente nel motore di ricerca di Google.

Ovviamente la funzionalità in questione sarà a discrezione dell’utente, che potrà decidere di attivarla o disattivarla in qualsiasi momento.

Quando la funzione Shuffle Play sarà attivata per la prima volta, all’utente sarà chiesto di selezionare alcuni contenuti multimediali che ritiene di suo interesse.

Grazie a questa prima scelta e alle successive, l’algoritmo imparerà i gusti dell’utente proponendo scelte di visione sempre più adeguate.

Considerato che Netflix ha annunciato che proporrà un nuovo film a settimana nel corso del 2021, e sicuramente tanti nuovi contenuti come Anime, Serie TV, documentari eccetera, questa nuova funzionalità potrebbe aiutare molti indecisi.

