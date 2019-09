Netflix: nuovi dispositivi certificati per HD e HDR10 a settembre 2019

NetFlix a metà settembre 2019 ha aggiunto un gran numero di nuovi dispositivi Android che possono riprodurre contenuti in HD e anche con tecnologia HDR10.

Oggi il famoso distributore di contenuti multimediali on demand, NetFlix, ha aggiornato la propria lista dei dispositivi con sistema operativo android compatibili con la riproduzione in alta definizione e con supporto alla tecnologia HDR 10.

Tra questi sono comparsi pure i prossimi dispositivi top di gamma di Google, ovvero il Pixel 4 XL e il Pixel 4 normale; entrambi dovrebbero essere annunciati a metà ottobre di quest’anno.

Ovviamente tra i nuovi dispositivi aggiunti troviamo anche diversi smartphone e tablet venduti da Samsung, alcuni da Xiaomi, da Asus e da altri produttori.

Questa è la lista dei nuovi smartphone e tablet android che entrano a far parte della white-list di Netflix per la riproduzione di contenuti in alta definizione (HD):

Amazon Fire HD 8″ (2017, 2018)

Amazon Fire HD 10″ (2017, 2019)

Asus MeMO Pad 7

Huawei Honor Tablet 5 (AL00HN)

Lenovo Yoga Tab 3

Samsung Galaxy Feel (SC-04J)

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Tab Active 2

Questi sono invece i dispositivi che oltre a supportare la risoluzione HD, possono sfruttare anche la tecnologia HDR10 durante la riproduzione dei filmati:

Asus ROG Phone II

Google Pixel 3 and 3 XL

Google Pixel 4 and 4 XL

LG G6

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Tab S6

Sony Xperia 1

Xiaomi Mi 9T and Mi 9T Pro

Xiaomi Redmi K20 and K20 Pro

Da sottolineare che nel gruppo aggiornato potete trovare sia “nuovi” che meno recenti dispositivi android.

Infatti è la stessa Netflix che decide se un dispositivo è certificato o meno per riproduttore determinati file multimediali, quindi alcuni smartphone o tablet potrebbero ottenerla solo dopo un certo periodo di tempo dalla data della loro commercializzazione ufficiale.

Fonte: Notizia ufficiale