Nokia 105 prezzo a 19 euro con coupon: il muletto per il vostro smartphone android

In offerta scontato grazie ad un coupon di gennaio 2021, il cellulare Nokia 105 proposto al prezzo di 19 euro spedito: perfetto come muletto per il vostro smartphone Android.

Oggi vi segnaliamo un interessante offerta sul Nokia 105, un cellulare standard che viene proposto dall’azienda finlandese ad un prezzo ufficiale di listino di 29 euro.

Nokia 105 sconto coupon con prezzo a 19 euro spedito: ecco a chi potrebbe servire

Si tratta di un cellulare con funzioni basilari, molto compatto, che ha come scopo principale quello di garantirvi di effettuare molte ore di conversazioni telefoniche (fino a 15 ore).

Inoltre garantisce un elevata resistenza agli urti, non è fragile come un classico smartphone moderno.

E un dispositivo che di fatto è ottimo per chi non è interessato alle funzionalità di uno smartphone, pensiamo agli anziani, o chi lo smartphone ce l’ha già ma vuole un muletto di sicurezza in caso di emergenze (telefono rotto, batteria morta eccetera).

Potete acquistare il Nokia 105 nella classica colorazione nera al prezzo di 18,40 euro (spedizione inclusa nel prezzo) utilizzando il codice Coupon BGDARER e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Banggood, come da esempio in quest’immagine (per PC desktop):

La spedizione avviene con Air Parcel Register (già inclusa nel prezzo) che consegna il bene on 15-40 giorni lavorativi; se volete spedizioni più veloci potete utilizzare la EU priority (10-20 giorni lavorativi) pagando qualche euro in più.

Essendo un prezzo inferiore ai 22 euro, non si pagano le spese doganali anche se spedito dalla Cina.

Il bene è già in magazzino, quindi sarà spedito entro 24 ore dalla data del pagamento dell’ordine.

Il telefono gode di 1 anno di garanzia presso il sito Banggood.

Le caratteristiche principali del Nokia 105:

Dimensioni 119 x 49.2 x 14.4 mm per 76 grammi di peso;

Display TFT a colori da 1.77 pollici formato in 4:3, risoluzione 120 x 160 pixels;

4MB di memoria interna, 4MB di ram;

Radio FM, torcia;

Supporto al dual sim;

Batteria interna da 800 mAh (800 ore di standby, 15 ore di chiamate telefoniche) ricaricabile tramite porta micro usb.

Classico tastierino.

Scocca in plastica resistente.