Nokia 2.2 si aggiorna ad Android 11 in Europa: i dettagli

HMG Global ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 per lo smartphone economico Nokia 2.2 in diversi paesi d’Europa: i dettagli.

Se possedete lo smartphone Android One Nokia 2.2, è probabile che nei prossimi giorni riceviate la notifica di aggiornamento contenente il firmware con Android 11.

Nokia 2.2 si aggiorna ad Android 11: ecco i dettagli da conoscere

Infatti lo smartphone entry level dell’azienda finlandese uscito nel 2019 si sta aggiornando in alcuni paesi d’Europa, e in Asia per un totale di 24 nazioni.

Oltre ai primi 24 paesi che hanno ricevuto la notifica ne seguiranno altri con due nuove ondate di aggiornamento, fino a coprire nelle prossime settimane tutti paesi dove il Nokia 2.2 è commercializzato.

Non sappiamo ancora con precisione quando l’aggiornamento arriverà in Italia.

Per adesso possiamo solo consigliarvi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Per maggiori dettagli possiamo dirvi che il nuovo firmware è scaricabile tramite la modalità OTA (over the air) ed ha un peso di circa 1.2GB.

Oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11, vengono installate le patch si sicurezza rilasciate da Google nel mese di marzo 2021.

Considerato che il Nokia 2.2 è uno smartphone di fascia economica, molto probabilmente non riceverà più nuovi aggiornamenti a livello di sistema operativo.

Il dispositivo infatti è uscito con Android Pie 9.0, è stato aggiornato ad Android 10 e adesso sta ricevendo Android 11: 2 aggiornamenti principali.

Invece le patch di sicurezza dovrebbero esser aggiornate anche per tutto il 2021 e fino a metà 2022 (3 anni di supporto).

