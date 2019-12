Nokia 2.3 con Android One ufficiale: fino a 2 giorni d’autonomia garantiti?

Annunciato oggi il nuovo smartphone economico Nokia 2.3 che fa parte del progetto Android One: prezzo e caratteristiche hardware principali.

Oggi HMD Global ha ufficializzato un nuovo smartphone Android One che si posiziona nella fascia economica del mercato: si tratta del Nokia 2.3.

Nokia 2.3 è ufficiale: ecco i dettagli da conoscere

Prezzo e concorrenti

Il Nokia 2.3 ha infatti un prezzo di listino in europa pari a 109 euro, e potrebbe di fatto fare concorrenza a dispositivi economici come i Redmi 8, Redmi 8A e Redmi 7A di Xiaomi.

Design

Dal punto di vista del design questo Nokia 2.3 si presenta con una scocca in policarbonato (plastica) con rifiniture abbastanza semplici senza troppi fronzoli o effetti grafici.

Il telefono sarà disponibile in tre colori diversi: verde ciano, sabbia e carbone.

Display, processore e memoria

Nella parte anteriore troviamo il display LCD IPS da 6.2 pollici di diagonale con risoluzione nativa HD+.

Le cornici intorno al display non sono particolarmente sottili, sopratutto quella inferiore che contiene anche il logo Nokia.

All’interno del dispositivo troviamo il chipset MediaTek Helio A22 che viene abbinato a 2GB di ram e 32GB di memoria interna espandibile con microSD.

Multimedialità

Lato multimedialità il Nokia 2.3 dispone di una fotocamera anteriore, posizionata nella tacca a gocciola sul display, con un sensore da 5MP e apertura lenti f/2.4.

Sulla scocca posteriore troviamo invece una doppia fotocamera, composta da un sensore principale da 13MP (apertura lenti f/2.2) e un sensore fotografico da 2MP per gli effetti di profondità.

Connettività, batteria

Come connettività non mancano il Wi-Fi 802.11n, il Bluetooth 5.0, la classica porta microUSB, la radio FM, il jack per cuffie da 3.5mm e infine la connettività LTE 4G dual sim.

Questo Nokia 2.3 viene alimentato da una batteria interna da 4000 mAh, che secondo il produttore finlandese dovrebbe garantire 2 giorni di autonomia per la maggior-parte degli utenti.

Sfortunatamente la ricarica rapida non è implementata, e per ricaricare la batteria dovrete utilizzare il caricabatteria standard da 5W.

Sistema operativo

Essendo uno smartphone della linea Android One, questo nuovo dispositivo godrà di aggiornamenti veloci e costanti nel tempo.

Nokia infatti in questo caso garantisce 2 aggiornamenti importanti del sistema operativo e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e fix di bugs.

Attenzione però: il Nokia 2.3 esce sul mercato con Android Pie 9.0 quindi il primo aggiornamento importante potrebbe essere già utilizzato con Android 10.