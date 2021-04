Nokia 2.4: iniziato l’aggiornamento ad Android 11

HMD Global ha iniziato ad aggiornare il Nokia 2.4 alla versione software Android 11: ecco i dettagli che sappiamo al momento.

Procede in tempi relativamente rapidi l’aggiornamento ad Android 11 degli smartphone “android one” più economici dell’azienda finlandese HMD Global.

Oggi abbiamo la conferma che il Nokia 2.4 ha iniziato a ricevere in alcuni paesi selezionati l’aggiornamento a quest’ultima versione del sistema operativo.

Nokia 2.4 ha iniziato ad aggiornarsi in alcuni paesi ad Android 11: i dettagli

Al momento il software è in diffusione in 35 paesi diversi a livello Globale ma non è ancora presente l’Italia.

L’aggiornamento per gli utenti di questi paesi, che comprendono a livello europeo la Danimarca, l’Estonia, la Finlandia, l’Islanda, la Lettonia, la Norvegia e la Svezia sarà diffuso al 100% entro domani 28 aprile 2021.

Questi 35 paesi di fatto rappresentano il 10% dei paesi dove è commercializzato questo smartphone.

Nokia rilascerà una seconda ondata di aggiornamenti che copriranno un altro gruppo di paesi a livello mondiale, ma non sappiamo quando questa seconda fase inizierà.

Infatti sul sito ufficiale al momento non è specificata la prossima data.

Non sappiamo quindi quando effettivamente HMD Global rilascerà l’aggiornamento ad Android 11 per i dispositivi venduti in Italia: potrebbero passare ancora diversi giorni.

Per il momento se possedete un Nokia 2.4, non possiamo far altro che invitarvi a tenere sotto il controllo il centro aggiornamenti dello smartphone.

Lo trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, considerata l’importanza dell’aggiornamento, di:

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul telefono; iniziare la procedura di installazione del nuovo OS solo se la batteria dello smartphone ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Notizia Ufficiale Via Twitter