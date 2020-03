Nokia 5.3 e Nokia 1.3 ufficiali: prezzo e principali caratteristiche

Ufficializzati oggi due nuovi smartphone android: il Nokia 5.3 e il Nokia 1.3. Ecco le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita in Europa.

Tramite una conferenza rigorosamente online a causa del CoronaVirus, oggi HMD Global ha svelato due nuovi smartphone android destinati alla fascia bassa e medio-bassa del mercato.

Stiamo parlando del Nokia 5.3 che utilizza come sistema operativo Android 10, e del Nokia 1.3 che invece utilizza la versione alleggerita Android GO.

Nokia 5.3: le principali caratteristiche e prezzo

Il Nokia 5.3 si presenta con un ampio display LCD IPS da 6.55 pollici di diagonale e risoluzione nativa HD+, scelta fatta per contenere i costi di produzione considerato il prezzo di vendita aggressivo.

Al suo interno l’azienda finlandese ha comunque scelto un buon chipset, lo Snapdragon 665, che viene abbinato a 3-4-6GB di ram e a 64GB di memoria interna.

La memoria interna risulta comunque espandibile con microSD.

Lato multimedialità questo smartphone si presenta con un modulo circolare che contiene al suo interno quattro sensori fotografici.

C’è il sensore principale da 13MP con apertura lenti f/1.8, un sensore grandangolare da 5MP e altri due sensori da 2MP che hanno funzioni Macro e profondità.

Sotto i sensori posteriori troviamo lo scanner per le impronte digitali.

Per gli amanti delle foto selfie è presente un sensore anteriore da 8MP che è impiantato nella tacca a forma di V nel display.

Lo smartphone viene alimentato da una buona batteria da 4000 mAh che però supporta solo la ricarica standard via cavo a 10W.

Nokia afferma che lo smartphone con un utilizzo medio può arrivare a fare fino a due giorni d’autonomia.

Punto forte del Nokia 5.3 sarà il supporto software: HMD Global lo fa uscire con Android 10 e promette che il telefono sarà aggiornato almeno per 3 anni.

Gli utenti Europei (quindi compresi noi italiani) potremo decidere di acquistare lo smartphone a partire dal mese di aprile 2020 nelle colorazioni ciano, sabbia e carbone a partire da 189 euro.

Nokia 1.3: le principali caratteristiche e prezzo

Per chi ama uno smartphone economico con sistema operativo snello come Android Go, HMD Global ha presentato oggi il Nokia 1.3.

Il telefono ha un display da 5.71 pollici di diagonale con tecnologia LCD IPS e risoluzione nativa HD+.

E’ presente la tacca anteriore a forma di V nella quale è posizionata la camera selfie con sensore da 5MP.

Posteriormente troviamo una sola fotocamera con sensore da 8MP.

Per migliorare la resa delle foto in scarse condizioni di luminosità HMD Global ha lavorato con Google per ottimizzare l’applicazione Camera Go.

All’interno il Nokia 1.3 utilizza il chipset Snapdragon 215, una CPU quad-core, abbinata ad 1GB di ram e 16GB di memoria interna espandibile con MicroSD.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 3000 mAh con supporto alla ricarica via cavo fino a 5W.

Il telefono come già detto esce con Android 10 Go ma sarà, come promesso da HMD Global, aggiornato alla versione successiva, ovvero Android 11 GO, quando sarà disponibile.

E’ un dispositivo destinato alla fascia economica del mercato: infatti sarà acquistabile nelle colorazioni ciano, carbone e sabbia da aprile 2020 al prezzo di 95 euro.