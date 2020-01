Nokia 6.1 Plus si aggiorna ad Android 10: i dettagli

HMD Global ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 per il suo Nokia 6.1 Plus: ecco i dettagli che conosciamo al momento tramite feedbacks.

Lo scorso dicembre 2019 HMD Global aveva rilasciato la roadmap ufficiale nella quale si evidenziavano le date e gli smartphone che sarebbero stati aggiornati ad Android 10.

Nokia 6.1 Plus si aggiorna ad Android 10: ecco i dettagli

Oggi rispettando tale road-map, vi segnaliamo che il Nokia 6.1 Plus ha iniziato a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento in questione tramite la classica modalità OTA (over the air).

Più nello specifico lo smartphone sta ricevendo il firmware seriale/build V4.10C che ha un peso di circa 1.3GB, e può essere scaricato tramite una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del vostro Nokia 6.1 Plus.

Il change-log ufficiale descrive le principali novità che sono state introdotte con il passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10:

L’introduzione della modalità scura a livello di sistema operativo;

Le nuove smart replay, che vi suggeriscono le azioni da prendere in determinate situazioni di utilizzo;

Nuovi gesti di navigazione;

I nuovi controlli sulla privacy e sulla localizzazione tramite il vostro smartphone;

L’installazione delle patch di sicurezza che sono state rilasciata da Google nel mese di dicembre 2019.

Essendo un aggiornamento iniziato da poco, non sappiamo quando effettivamente il nuovo firmware sarà disponibile al download per i Nokia 6.1 Plus venduti in Italia.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamento.

Per evitare eventuali problemi, prima di aggiornare è sempre consigliabile effettuare un backup dei dati più importanti che sono stati salvati su smartphone.

Prima di iniziare la procedura di installazione, controllate che il vostro Nokia 6.1 Plus abbia a disposizione almeno il 50% di carica della batteria.