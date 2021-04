Nokia 8.1 e Nokia 2.3 si aggiornano ad Android 11 stabile

HMD Global ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 anche per i Nokia 8.1 e i Nokia 2.3: si parte da alcuni paesi selezionati

Due smartphone che fanno parte del programma Android One di Nokia stanno ricevendo in queste ultime ore l’aggiornamento alla versione software basata sul sistema operativo Android 11.

Stiamo parlando del Nokia 8.1 e del Nokia 2.3, che stanno ricevendo il nuovo firmware tramite la classica modalità OTA (over the air).

Nokia 8.1 e Nokia 2.3 stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 stabile: i primi dettagli

Da sottolineare che i due dispositivi si stanno aggiornando in maniera graduale, dato che l’azienda finlandese ha deciso di rilasciare l’aggiornamento per il momento solo in Asia e in alcuni paesi selezionati europei.

Di fatto al momento solo il 10% della base utente che possiede uno di questi due smartphone sta ricevendo l’aggiornamento.

Nei prossimi giorni HMD Global terminerà il processo di rilascio nei restanti paesi e coprirà il 100% degli utenti entro il 12 aprile 2021.

Ovviamente queste sono date stimate, quindi vanno prese con il giusto distacco intellettuale.

Di fatto non sappiamo ancora con certezza quando i Nokia 8.1 e Nokia 2.3 riceveranno l’aggiornamento in Italia.

Per il momento vi consiglio di tener sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamento.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di procedere al passaggio del nuovo software Android 11 è bene seguire alcune procedure:

Effettuare il backup completo dei dati o di quelli più importanti salvati sullo smartphone; Liberare spazio nella memoria interna del dispositivo: 3-4GB bastano; Iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Considerato che i dispositivi installano una nuova versione del sistema operativo, da Android 10 ad Android 11, per ottimizzare le prestazioni potrebbe essere utile effettuare anche un reset di fabbrica del telefono.

Fonte: Notizia ufficiale 1, Ufficiale via Twitter