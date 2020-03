Nokia 8.3 5G è ufficiale: prezzo e caratteristiche principali

HMD Global ha presentato il suo primo smartphone con connettività 5G: ecco il Nokia 8.3 5G. Prezzo e principali caratteristiche hardware.

HMD Global cerca di conquistare un importante fascia di mercato, quella destinata al pubblico esigente ma attento al prezzo con il suo nuovo Nokia 8.3 5G.

Lo smartphone è infatti posizionato nella lista tra i così detti “flagship killer” ovvero dispositivi di alto profilo che danno fastidio agli smartphone top di gamma dei principali produttori.

Nokia 8.3 5G: prezzo e principali caratteristiche

Il nuovo Nokia 8.3 5G cercherà di convincere i consumatori grazie al suo amplio display da ben 6.81 pollici di diagonale con tecnologia Puredisplay e risoluzione FHD+.

Si tratta di un pannello che supporta la tecnologia HDR e display adattivo, ovvero che regola il contrasto a seconda del quantitativo di luce ambientale.

Il display ha un forellino in alto a sinistra nel quale è posizionata la fotocamera anteriore da 24MP con lenti Carl Zeiss dedicata ai Selfie.

Sulla scocca posteriore troviamo invece il comparto fotografico principale, composto da quattro sensori:

Il sensore fotografico principale da 64MP;

Un Grandangolare da 12MP.

un sensore Macro da 2MP;

un sensore di profondità da 2MP.

Il sensore grandangolare è sviluppato per registrare video in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il sensore principale in modalità binned raggiunge la grandezza pixel di 2.8µm e gode di effetti cinematografici grazie alle lenti Carl Zeiss.

Anche l’audio ha una marcia in più grazie alla tecnologia OZO proprietaria di Nokia.

All’interno del Nokia 8.3 5G trovare il chipset Snapdragon 765G abbinato a 6/8GB di ram e a 64/128GB di memoria interna che risulta comunque espandibile con microSD.

Questo chipset di fascia alta supporta la connettività mobile 5G, e Nokia ha pensato al futuro dato che ha inserito il supporto a più bande 5G rispetto alla media dei più recenti smartphone compatibili.

In questa maniera il Nokia 8.3 5G è compatibile con tutte le reti 5G attuali e future che saranno implementato nei vari paesi di tutto il mondo.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino ad un massimo di 18W.

Per quanto riguarda lo scanner per le impronte digitali lo potete trovare sulla scocca laterale dello smartphone.

Nokia fa debuttare il dispositivo con Android 10, ma essendo un dispositivo Android One godrà di ulteriori 3 anni di aggiornamenti.

D quello che sappiamo il Nokia 8.3 5G uscirà sul mercato nella sola colorazione Polar ad un prezzo di vendita a partire da 599 euro; la commercializzazione è prevista quest’estate.