Nokia 8, 6, 5 e 3: HMD Global estende il supporto Android di un ulteriore anno

L’azienda finlandese HMD Global ha deciso di estendere il proprio supporto android su tre smartphone: il Nokia 8, il Nokia 6, il Nokia 5 e il Nokia 3.

Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato un Nokia 8, un Nokia 6, un Nokia 5 o un Nokia 3: il supporto sarà allungato di un anno.

Nokia 8, Nokia 5, 6 e 3 viene esteso il supporto Android: ecco i dettagli

Per quanto riguarda il supporto in questione non stiamo parlando di quello che riguarda gli aggiornamenti di sistema, quindi il passaggio da una versione software ad una successiva (da Android P ad Android Q per esempio).

Verrà incrementato il supporto per le patch di sicurezza del sistema Android, patch che verranno implementate non mensilmente ma ogni tre mesi.

Il cambiamento da patch mensile a patch trimestrale avverrà per i Nokia 8, 6 e 5 a partire da ottobre 2019.

Quindi facendo due calcoli questi tre smartphone dovrebbero ottenere nuove patch di sicurezza fino ad ottobre 2020, salvo cambiamenti di programma.

Il Nokia 3 invece passerà dagli aggiornamenti mensili a trimestrali a partire da settembre 2019 e il supporto sarà esteso fino a settembre 2020.

HMD Global ha di fatto uniformato la propria politica di aggiornamenti per i dispositivi usciti nel 2017 che beneficiavano solamente di 2 anni di aggiornamenti garantiti.

Infatti nel 2018 la politica degli aggiornamenti dell’azienda finlandese è cambiata perché tutti i nuovi modelli fanno parte del programma Android One, quindi con almeno 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Oltre ai Nokia 8, Nokia 6, 5 e 3 è stata indicata la fine del supporto per il Nokia 2 che terminerà a novembre 2019.

Fonte: Notizia ufficiale