Nokia 9.3 PureView: anche HMD Global punta sulle camere da 108MP e display 120Hz

Secondo recenti rumors il prossimo Nokia 9.3 Pureview utilizzerà un sensore fotografico principale da 108MP e monterà un display con refresh rate a 120Hz.

Nuovi rumors sul web hanno iniziato a parlare del prossimo smartphone top di gamma di HMD Global, l’azienda finlandese che detiene il marchio Nokia.

Secondo quanto è trapelato (e confermato) il nuovo top di gamma prenderà il nome di Nokia 9.3 PureView e implementerà due sostanziali novità rispetto all’ultimo Pureview.

Nokia 9.3 PureView arriverà con un sensore fotografico da 108MP e display a 120Hz? I rumors

La prima novità riguarda il comparto fotografico: è previsto che il 9.3 Pureview implementi un sensore fotografico da 108MP che dovrebbe essere prodotto da Samsung.

Con l’utilizzo di questo sensore da 108MP Nokia abbandonerà il sistema con le fotocamere a fuoco simultaneo per una configurazione più convenzionale.

HMD GLobal pare abbia deciso di utilizzare questo sensore da 108MP dopo aver testato altri tipi di sensori da 24, 20 e 48MP per il suo prossimo Nokia 9.3 PureView.

Altra novità rispetto al modello 9 PureView, sarà l’implementazione di un display che supporterà la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Sfortunatamente non si sa ancora se questo pannello utilizzerà la tecnologia LCD o sarà un pannello con tecnologia OLED, quest’ultimo sicuramente più costoso.

Se il pannello sarà OLED è prevista pure la tecnologia dello scanner per le impronte digitali sotto il display e forse pure della fotocamera anteriore per selfie anch’essa sotto il display.

Considerato che il Nokia 9.3 PureView ha subito alcuni ritardi, si prevede infatti che sarà presentato ad agosto-settembre 2020, si prevede che lo smartphone utilizzerà il chipset Snapdragon 865 e non più il modello 855 (o 855 Plus).

Per adesso non ci resta che aspettare future informazioni, ricordandovi che queste notizie non sono state ancora confermate da Nokia quindi vanno prese con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Notizie 1, 2 e 3 Via Twitter.