Nokia 9 Pureview si aggiorna ad Android 10

Il Nokia 9 Pureview ha iniziato a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento alla versione software Android 10: i primi dettagli da conoscere.

HMD Global attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha informato i possessori di un Nokia 9 Pureview che l’aggiornamento ad Android 10 è iniziato.

La notifica di aggiornamento automatico dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per tutti i clienti dell’azienda finlandese che hanno scelto l’attuale top di gamma.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica di aggiornamento automatica, vi consigliamo di provare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Sfortunatamente al momento non abbiamo ancora dettagli concreti sul nuovo firmware e sul peso dell’aggiornamento scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

HMD Global nel suo comunicato si è limitata ad evidenziare alcune novità che i possessori di un Nokia 9 PureView noteranno con l’installazione della versione Android 10.

Tra queste non possiamo di certo dimenticare la modalità oscura, i nuovi gesti di navigazione, la risposta intelligente, il controllo della privacy e della posizione ottimizzati e migliorati, il Family Link, eccetera.

#Nokia9PureView owners, listen up! 🎉

The latest Android 10 update has made its way to your phones. Tap into an upgraded experience and access the latest features today. Make sure that your phone has Security Patch installed to upgrade your phone to Android 10 🙌 pic.twitter.com/FBWookt6y6

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) 5 dicembre 2019