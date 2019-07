Nokia 9 Pureview si aggiorna: Live Bokeh e miglioramenti

Il top di gamma Nokia 9 Pureview si sta aggiornando ad inizio luglio 2019: tra le novità troviamo miglioramenti nell’interfaccia e l’effetto Live Bokeh per la camera.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani (e non) di un Nokia 9 Pureview che l’azienda finlandese ha iniziato a rilasciare a livello internazionale un nuovo aggiornamento firmware.

Nokia 9 Pureview si sta aggiornando a metà luglio 2019: i dettagli sul nuovo firmware

Il firmware in questione ha seriale-build V4.27C ed è basato ovviamente sul sistema operativo Android Pie 9.0.

L’aggiornamento è scaricabile al momento tramite la classica modalità OTA (over the air) ed ha un peso di circa 280 megabyte.

Da quello che possiamo leggere tramite il change-log ufficiale, troviamo nuove funzionalità, miglioramenti nell’interfaccia software e nuove patch di sicurezza.

Le patch di sicurezza vengono infatti aggiornate alle più recenti disponibili, ovvero quelle rilasciate da Google nel mese di luglio 2019.

Le patch di luglio 2019 risolvono 10 vulnerabilità ritenute di livello critico, altre 10 vulnerabilità di livello alto: la più pericolosa riguardava il frame work media dove un malintenzionato poteva far penetrare un codice malevolo per compromettere il dispositivo.

La nuova funzionalità riguarda la modalità Live Bokeh destinata alla fotocamera.

Questa modalità permette all’utente di modificare la messa a fuoco prima o dopo lo scatto di una fotografia.

Per quanto riguarda le ottimizzazioni dell’interfaccia e in generale, si evidenzia un miglioramento nella lettura delle impronte digitali, e lo sviluppo di un algoritmo più veloce nell’elaborazione delle immagini.

Da aggiungere che sfortunatamente non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento in questione raggiungerà anche i Nokia 9 Pureview venduti in Italia.

Infatti al momento i primi feedback in Europa sono stati rilasciati solo da utenti finlandesi e russi.

Vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone: lo trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

