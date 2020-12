Nokia C1 Plus ufficiale con Android 10 Go a 69 euro: i dettagli

HMD Global ha annunciato il suo smartphone 4G più economico di sempre della serie C con Android Go: ecco i dettagli sul Nokia C1 Plus.

Oggi la società finlandese HMD GLobal ha presentato ufficialmente un nuovo smartphone 4G della serie C, che prende il nome di C1 Plus.

Nokia C1 Plus è ufficiale con sistema operativo Android 10 Go a soli 69 euro: altri dettagli

Il Nokia C1 Plus è di fatto lo smartphone 4G più economico dell’azienda finlandese della serie C, dato che viene proposto con un prezzo di listino ufficiale pari a 69 euro.

Si tratta di un dispositivo mobile che ha quindi alcune limitazioni hardware che impongono l’utilizzo della versione software Android 10 GO.

Il telefono si presenta con un display LCD IPS da 5.45 pollici di diagonale e risoluzione nativa HD+ 1440 x 720 pixel.

Come si può vedere dalle immagini ufficiali, il design dello smartphone risulta essere un po’ datato data la presenza di cornici piuttosto evidenti nella parte superiore e inferiore del display.

Al suo interno Nokia ha inserito un processore Quad-Core funzionante ad una frequenza di 1.4 Ghz (non viene specificato il chipset) abbinato a 1GB di ram e 16GB di memoria interna.

Lato multimedialità troviamo nella cornice superiore una fotocamera anteriore dedicata ai selfie da 5MP, mentre sulla scocca posteriore troviamo una singola fotocamera con sensore da soli 5MP con flash LED.

C’è comunque il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Il Nokia C1 Plus viene alimentato da una batteria interna da 2500 mAh che supporta una ricarica standard a 5W.

Viene supportato il dual SIM 4G, c’è ovviamente il Bluetooth, il Wifi (non vengono però specificati che versioni), il GPS, la porta Usb 2.0 classica.

Infine le dimensioni sono pari a 149.1 x 71.2 x 8.75 mm per un peso complessivo di 146 grammi.

E’ previsto che lo smartphone sarà commercializzato nelle colorazioni blu e rosso.

Fonte: Notizia ufficiale