Nokia XR20 è il nuovo smartphone rugged: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato il nuovo Nokia XR20 uno smartphone Android Rugged con quattro anni di aggiornamenti garantiti: ecco i dettagli sulle caratteristiche e il prezzo.

Oggi l’azienda finlandese ha presentato il Nokia XR20 uno smartphone adatto a chi per lavoro, sport o altro non deve temere le intemperie del tempo o la caduta accidentale.

Nokia XR20 ufficiale: prezzo e caratteristiche principali

Design, display e certificazioni

Infatti questo smartphone è un Rugged ovvero è certificato militare MIL-STD810H con resistenza a cadute fino a 1.8 metri di altezza.

Oltre a questo è presenta la classica certificazione IP68 contro acqua e sporcizia in generale, e la protezione del display è affidata al nuovo Gorilla Glass Victus.

Lato tecnico il Nokia XR20 si presenta con un display LCD IPS da 6.67 pollici di diagonale, risoluzione nativa FHD+ e una luminosità fino a 550 nits.

Il pannello funziona sia con le dita bagnate che con i guanti.

Processore, memoria e multimedialità

Al suo interno è stato scelto il chipset con connettività mobile 5G Snapdragon 480 abbinato a 6GB di ram e 128GB di memoria interna.

La memoria può essere ampliata con una microSD.

Lato multimedialità sulla scocca posteriore troviamo due fotocamere:

Principale da 48 MP, 1/2,25 pollici e apertura lenti f/1,8;

Ultra Grandangolare da 13MP, 1/3 pollici e apertura lenti f/2,4.

Ogni singola fotocamera dispone di un proprio Flash LED.

La fotocamera anteriore invece utilizza un sensore da 8MP con fuoco fisso e apertura lenti f/2.0.

L’audio è buono considerata la presenza degli altoparlanti stereo con tecnologia OZO.

Connettività, batteria e sistema operativo

La connettività prevede oltre i classici Wifi, Bluetooth etc, lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, e un pulsante fisico personalizzabile per attivare un azione (app) sul telefono in maniera rapida.

Questo Nokia XR20 viene alimentato da una batteria interna da 4630 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 18W, o ricarica rapida wireless fino a 15W.

Il produttore finlandese afferma che lo smartphone può garantire fino a 2 giorni d’autonomia con un utilizzo normale.

Punto di forza del telefono, che esce con Android 11, sono gli aggiornamenti software: previsti 3 anni di aggiornamento del sistema operativo e 4 anni di supporto patch di sicurezza

Prezzo e disponibilità

Dal punto di vista della disponibilità il telefono sarà acquistabile nelle colorazioni Ultra Blue o Granite Grey a partire dal 24 agosto ad un prezzo di vendita internazionale di 550 dollari.