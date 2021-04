Non sai cosa guardare? Ci pensa Netflix con “Riproduci Qualcosa”

Netflix ha ufficializzato oggi la nuova opzione “Riproduci Qualcosa” che tiene conto dei gusti degli utenti e sceglie per loro quale contenuto multimediale riprodurre.

Se non sapete cosa guardare perché non siete informati su gli ultimi titoli, oppure ce ne sono troppi nella lista tra quelli disponibili su Netflix, non vi preoccupate ci sarà qualcuno che si darà da fare per voi.

Netflix ha introdotto ufficialmente la funzione “Riproduci Qualcosa”: i dettagli

Infatti la società di contenuti on demand ha rilasciato la nuova opzione “Riproduci Qualcosa”, che secondo l’azienda è un nuovo modo semplice e veloce per rilassarsi e guardare Netflix.

Di fatto “Riproduci Qualcosa” è la funzionalità che era stata intravista da alcuni utenti beta già ad inizio febbraio 2021 che prendeva nome di “Shuffle Play”.

Grazie all’intelligenza artificiale e con il monitoraggio dei gusti, “Riproduci Qualcosa” promette che agli utenti che gli sarà mostrato un contenuto come una serie TV, un documentario o un film che sarà di loro piacimento.

Se il servizio non ci prende la prima volta, basterà cliccare su “Riproduci qualcos’altro” e l’utente potrà visionare:

una nuova serie TV o un nuovo film;

una serie TV o un film che stava guardando;

oppure una serie TV o un film dalla lista;

una serie che non ha visto o un film che sarebbe interessante rivedere.

La nuova funzione “Riproduci Qualcosa” è molto facile da individuare e utilizzare su Netflix:

si trova sotto il nome del profilo;

sulla decima riga della home page;

nel menù di navigazione a sinistra dello schermo.

Interessante sapere infine che la nuova funzionalità si può attivare pure con comando vocale se il vostro TV o dispositivo hardware è compatibile.

Ovviamente la nuova opzione è completamente gratuita per tutti gli abbonati.