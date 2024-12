Nothing OS 3.0 basato su Android 15 è ufficiale: i dettagli dell’aggiornamento

Rilasciata la versione finale di Nothing OS 3.0 basata su Android 15: ecco i dettagli principali dell’aggiornamento e gli smartphone coinvolti.

Dopo circa 2 mesi e mezzo di beta testing finalmente è uscita la versione finale dell’interfaccia Nothing OS 3.0 basata sul sistema operativo Android 15.

L’aggiornamento ha iniziata la sua diffusione: ecco i dettagli.

Nothing OS 3.0 basato su Android 15 è disponibile: i dettagli sull’aggiornamento

I primi dettagli affermano che gli smartphone Nothing Phone (2) e Nothing Phone (2a) sono i primi due dispositivi dell’azienda cinese che stanno rivendo l’aggiornamento tramite la classica modalità OTA (over the air).

Essendo un rilascio graduale potrebbero volerci fino ad un paio di settimane prima che tutti i dispositivi precedentemente elencati ricevano la notifica di aggiornamento.

Se possedete uno di questi due smartphone vi suggeriamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni -> info telefono -> aggiornamenti.

Per gli altri smartphone della serie Nothing, come il Nothing Phone (1), Phone (2a) Plus o il CMF Phone 1 l’aggiornamento sarà distribuito solo a partire dal 2025, probabilmente entro la fine di gennaio del prossimo anno.

Nothing Phone OS 3.0 le principali novità dell’aggiornamento ad Android 15

Gli utenti che aggiorneranno il sistema operativo ad Android 15 con la nuova interfaccia potranno notare novità come:

la nuova app nativa Nothing Gallery, che presenta una funzione di ricerca avanzata e strumenti di modifica ampliati, come filtri, markup e suggerimenti

La schermata di blocco è stata riprogettata ed è completamente personalizzabile, inclusi i widget condivisi per interagire direttamente con con amici e familiari.

Aggiunto il nuovo nuovo widget Countdown

Il cassetto delle applicazione, lo Smart Drawer, adesso è basato sull’intelligenza artificiale e categorizza automaticamente le tue app in cartelle

Migliorate le Impostazioni rapide

Vista pop-up migliorata

Una tipografia aggiornata in tutto il sistema operativo

Miglioramenti visivi e delle prestazioni generali

Fonte: Notizia ufficiale

