Nothing Phone (1) si aggiorna ad Android 14: le novità

Riprogettata una pagina di personalizzazione congiunta della schermata Home e della schermata di blocco e migliorato il flusso di modifica dello sfondo per una visualizzazione più completa delle opzioni.

Nuovo effetto carta da parati Atmosfera. Trasforma la tua foto di sfondo in uno sfondo dinamico che dà movimento ai colori sulla tua schermata iniziale. Una transizione fluida tra la schermata di blocco e la schermata iniziale.

Introdotti sfondi a tinta unita per un aspetto più pulito della schermata Home.

Aggiunta una nuova animazione del glifo per quando viene utilizzato NFC.

Migliorata l’esperienza di Flip to Glyph.

Premi due volte il pulsante di accensione personalizzabile per accedere rapidamente alla funzione scelta. Vai su Impostazioni > Sistema > Gesti.

Altre opzioni di collegamento alla schermata di blocco come: Non disturbare, Muto, scanner di codici QR e videocamera.

Aggiornata la grafica della freccia del gesto indietro per essere più in linea con lo stile di Nothing.