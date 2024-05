Nothing Phone (1) si aggiorna alla Nothing OS 2.5.5: integrazione ChatGPT

Il Nothing Phone (1) sta iniziando a ricevere l’aggiornamento alla versione software Nothing OS 2.5.5 che tra le novità implementa pure il supporto a ChatGPT: i dettagli.

Se possedete il primo smartphone di Nothing, vi segnaliamo che l’azienda da qualche ora ha annunciato la disponibilità tramite la classica modalità OTA della versione software Nothing OS 2.5.5.

Scopriamo insieme le novità.

Nothing Phone (1): disponibile l’aggiornamento Nothing OS 2.5.5

La novità più importante in questa versione software, basata sempre sul sistema operativo Android 14, è l’introduzione delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di ChatGPT.

Le funzionalità sono state integrate tramite un widget applicabile alla home screen, e ai pulsanti sullo screenshot e sul popup degli appunti per poi incollare il contenuto in una nuova conversazione con ChatGPT.

Per conoscere tutte le novità della Nothing OS 2.5.5 questo è il change log ufficiale:

Integrazione ChatGPT:

Le seguenti funzionalità sono disponibili con l’ultima versione di ChatGPT installata dal Play Store:

Nuova opzione gesto nell’app Nothing X per avviare una conversazione vocale con ChatGPT. Funziona tramite Nothing Ear e Nothing Ear (a). Prossimamente su altri prodotti audio Nothing.

Aggiunti nuovi widget ChatGPT per un accesso facile e veloce dalla schermata iniziale.

Aggiunto un pulsante nello screenshot e nel popup degli appunti per incollare direttamente il contenuto in una nuova conversazione in ChatGPT.

Le seguenti funzionalità sono disponibili con l’ultima versione di ChatGPT installata dal Play Store: Nuova opzione gesto nell’app Nothing X per avviare una conversazione vocale con ChatGPT. Funziona tramite Nothing Ear e Nothing Ear (a). Prossimamente su altri prodotti audio Nothing. Aggiunti nuovi widget ChatGPT per un accesso facile e veloce dalla schermata iniziale. Aggiunto un pulsante nello screenshot e nel popup degli appunti per incollare direttamente il contenuto in una nuova conversazione in ChatGPT. Nuove caratteristiche:

Aggiunta un’opzione per applicare il Nothing Icon Pack solo alla schermata principale, per una migliore accessibilità nel cassetto delle app.

Ora puoi scorrere le pagine sulla schermata iniziale tenendo premute le icone delle app per un’esperienza più intuitiva durante l’organizzazione delle icone.

Aggiunta un’opzione personalizzata per abilitare/disabilitare la pagina a scorrimento delle Impostazioni rapide sull’interfaccia della schermata di blocco.

Nuove opzioni per personalizzare le icone nella barra di stato.

Aggiunta la funzione RAM Booster.

Aggiunta un’opzione per applicare il Nothing Icon Pack solo alla schermata principale, per una migliore accessibilità nel cassetto delle app. Ora puoi scorrere le pagine sulla schermata iniziale tenendo premute le icone delle app per un’esperienza più intuitiva durante l’organizzazione delle icone. Aggiunta un’opzione personalizzata per abilitare/disabilitare la pagina a scorrimento delle Impostazioni rapide sull’interfaccia della schermata di blocco. Nuove opzioni per personalizzare le icone nella barra di stato. Aggiunta la funzione RAM Booster. Altro:

Miglioramenti generali e correzioni di bug.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento sul vostro Nothing Phone (1), vi consigliamo di controllare in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono liberare spazio nella memoria interna del telefono se necessario (4-5GB sempre liberi) scaricare e installare il nuovo software solo se la batteri ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Notizia ufficiale Twitter (X)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon