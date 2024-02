Nothing Phone (2a) il design ora non ha più segreti

Finalmente abbiamo le immagini render del design ufficiale finale del prossimo Nothing Phone (2a): ecco come si presenta.

Fino a qualche settimana fa sul web era nata una diatriba sul possibile design del prossimo Nothing Phone (2a), oggi abbiamo la conferma ufficiale grazie ad immagini render complete.

Nothing Phone (2a) questo è il design definitivo: ecco i dettagli e le immagini

Se prima circolava la voce che il Phone (2a) non avrebbe utilizzato il sistema a led Glyph sulla scocca posteriore, queste immagini ufficiose ne confermano l’esistenza.

Posteriormente si può infatti notare la presenza della doppia fotocamera sul retro a forma di occhi e i i tre LED Glyph per la personalizzazione.

L’unica mancanza rispetto al modello superiore è l’assenza della ricarica wireless: non è infatti presente una bobina rotonda come sui Nothing Phone (1) e Phone (2).

I colori al momento mostrati sono quelli bianco e nero, e pensiamo che saranno gli unici effettivamente commercializzati dall’azienda asiatica.

Continuando ad analizzare le immagini render, si può notare che le cornici intorno al display sembrano essere decisamente piccole, e anche simmetriche tra di loro.

Da notare anche che i pulsanti di accensione e volume sono in contrasto sulla versione bianca del telefono: pulsanti neri con scocca bianca (effetto panda).

Dal punto di vista hardware sappiamo già, grazie ad una notizia confermata direttamente dall’azienda, che il Nothing Phone (2a) monterà il chipset Mediatek Dimensity 7200 Pro.

Il chipset costruito con processo produttivo a 4nm dovrebbe garantire prestazioni generali superiori del 18% e consumare il 16% in meno rispetto allo Snapdragon 778G+ montato sul Nothing Phone (1).

Secondo recenti indiscrezioni lo smartphone dovrebbe debuttare in Europa il 5 marzo 2024 (data ufficiale) con un prezzo di listino a partire da 349 euro (8-128GB) e raggiungere i 399 euro per la versione 12-256GB.

