Nothing Phone (2a) Plus arriva il 31 luglio: svelato il chipset

In data 31 luglio 2024 sarà presentato il prossimo Nothing Phone (2a) Plus e l’azienda ha confermato che utilizzerà un nuovo chipset in esclusiva per un certo periodo di tempo.

Dopo l’annuncio del Nothing Phone (2a) a metà marzo di quest’anno, oggi sappiamo che l’azienda cinese lancerà pure la sua versione Plus il 31 luglio 2024.

Nothing Phone (2a) Plus confermato il 31 luglio 2024 con un nuovo chipset

Da quello che sappiamo l’azienda ha affermato che la nuova versione Plus monterà un nuovo chipset in esclusiva assoluta (almeno per un certo periodo di tempo)

Se infatti il Phone (2a) monta il chipset Mediatek Dimensity 7200 Pro, il nuovo Nothing Phone (2a) Plus utilizzerà il chipset Mediatek Dimensity 7350 Pro.

Il nuovo chipset garantirebbe prestazioni generali superiori della CPU del 10% grazie anche al core principale con frequenza di funzionamento che arriva fino a 3Ghz.

La GPU avrà un upgrade, dato che Mali-G610 MC4 avrà una frequenza di funzionamento superiore del 30% rispetto a quella montata sul Dimensity 7200 Pro, raggiungendo 1.3GHz di frequenza massima.

Il chipset sarà abbinato a 8-12GB di ram, e il software permetterà di implementare ulteriori 8GB di ram utilizzando la memoria interna del dispositivo.

Al momento queste sono le prime informazioni che ci permettono di capire meglio quale sia la differenza tra il modello normale e quello Plus del Nothing Phone (2a).

Bisognerà vedere se nei prossimi giorni o aspettare il 31 luglio per capire quali saranno le migliorie finali della versione plus rispetto a quella normale.

Fonte: Via X (Twitter)

